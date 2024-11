Jimi Hendrix cumpliría 82 años: cómo se vería hoy el genio del rock según la Inteligencia Artificial

Jimi Hendrix nació en Seattle , Washington, en una familia marcada por la pobreza. Desde joven, mostró una gran pasión por la música, inspirándose en leyendas del rock and roll como Chuck Berry y Little Richard . Aunque comenzó con una guitarra de una sola cuerda, pronto desarrolló un estilo único que lo llevaría a la fama mundial. Tras un tiempo en el ejército y un paso por bandas como la de Little Richard , su gran oportunidad llegó en 1966 cuando fue descubierto por Chas Chandler , quien lo llevó al Reino Unido para formar The Jimi Hendrix Experience.

Con este grupo, Hendrix revolucionó la música con éxitos como Purple Haze y The Wind Cries Mary. Sus álbumes Are You Experienced?, Axis: Bold as Love y Electric Ladyland redefinieron el sonido del rock y lo llevaron a convertirse en un fenómeno internacional. Además de su virtuosismo, Hendrix era conocido por sus actuaciones en vivo llenas de energía, donde solía incendiar su guitarra, como en el Festival de Monterey. Su influencia se extendió más allá del rock, tocando géneros como el funk y el blues, y su versión de The Star-Spangled Banner en Woodstock se convirtió en un himno de protesta contra la Guerra de Vietnam.