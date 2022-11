Jimi Hendrix cumpliría 80 años: 8 canciones imprescindibles

The Jimi Hendrix Experience entró en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1992 y en el UK Music Hall of Fame en el 2005.1357 En 1999, los lectores de Rolling Stone y Guitar World le pusieron en sus listas de los músicos más importantes del siglo XX.

Hendrix ha sido influencia para diversos artistas, entre ellos: Prince, Stevie Ray Vaughan, John Frusciante de los Red Hot Chili Peppers, Joe Satriani, Kirk Hammet de Metallica y muchos más.

Jimi Hendrix en 8 canciones

Hey Joe

Es la canción de apertura de su álbum Are You Experienced?. El 23 de octubre de 1966, tres semanas después de que se formara su trío Jimi Hendrix Experience, Hendrix, el bajista Noel Redding y el baterista Mitch Mitchell grabaron en Londres esa canción que les presentó su mánager, Chas Chandler. En Gran Bretaña, el sencillo se situó entre los diez primeros puestos de la lista de éxitos a principios de 1967. Fue el comienzo de la era del blues psicodélic.

Purple Haze

Fue el segundo sencillo de Jimi Hendrix Experience, es una de las canciones más conocidas de Hendrix y aparece en muchos álbumes recopilatorios. La canción presenta su ingeniosa forma de tocar la guitarra, que utiliza el acorde característico de Hendrix y una mezcla de blues y modalidades orientales, moldeadas por novedosas técnicas de procesamiento de sonido. Esta incluida en las listas de las mejores canciones de guitarra, incluido el número dos en la Rolling Stone y el número uno por la revista Q.

Little Wing

Es una de las más delicadas composiciones de Hendrix. Se ubica en el puesto 357 en la lista de la revista Rolling Stone de las 500 mejores canciones de todos los tiempos, y ha sido versionada por numerosos artistas, en particular, Stevie Ray Vaughan, Eric Clapton, Sting, John Mayer, Toto, Skid Row, Pappo y The Corrs, entre otros.

Foxy Lady

Incluida en el álbum debut de la Jimi Hendrix Experience, se convirtió en un clásico en el repertorio de la banda. Contiene uno de los riff más reconocidos de Hendrix.

Voodoo Child (Slight Return)

Es la última del álbum Electric Ladyland de la Jimi Hendrix Experience. Esta canción es popular por el sonido de la guitarra cargada de efectos wah-wah, con acordes mudos combinados con riffs y solos explosivos. Rápidamente e convirtió en una de las preferidas de Hendrix en vivo y que varían en su duración de 7 a 15 minutos. Fue grabada por numerosos artistas, entre ellos Stevie Ray Vaughan para su álbum Couldn't Stand the Weather.

All Along the Watchtower

Compuesta por Bob Dylan, fue grabada por Jimi Hendrix para el álbum Electric Ladyland. Esta versión fue lanzada seis meses después de la original, y fue incluida en el puesto 47 entre las 500 Canciones más grandes de todos los tiempos de la revista Rolling Stone. La versión de Hendrix aparece en numerosas películas, entre ellas: Forrest Gump, Watchmen y The Martian, entre otras.

The Wind Cries Mary

Fue el tercer sencillo de la banda de Hendrix, Redding y Mitchell, es una balada con el característico sonido de blues rock de la banda. La composición del sencillo está basada en una discusión que tuvo Jimi con su entonces novia, Kathy Mary Etchingham.

Star Spangled Banner

La versión de Jimi Hendrix del himno de Estados Unidos interpretado en solitario, con tantos efectos y disonancias a primera hora de la mañana del último día del Festival de Woodstock es una imagen que quedo grabada en la cultura popular.