El aclamado drama, cuya segunda temporada se emitió hace más de dos años, vio explotar las carreras de su elenco. Cuenta con varias estrellas de cine, Zendaya, Sydney Sweeney, Jacob Elordi y el actor recurrente Colman Domingo, quien acaba de recibir una nominación al Oscar, y Storm Reid ganó un Emmy a principios de este año por The Last Of Us. Todos tienen una gran demanda, lo que motivó la decisión de HBO de permitirles realizar otros trabajos durante el retraso en la producción, ya que los habituales de la serie ocupan la primera posición en Euphoria.