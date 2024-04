Un productor de Los Simpson se disculpó por la inesperada muerte de un personaje

La serie animada se encuentra actualmente en su temporada número 35, y debutó en 1989. Ahora, uno de los personajes secundarios más visto del programa ya no existe.

En el episodio más reciente, titulado "Cremains of the Day", Larry the Barfly (también conocido como Larry Dalrymple) cayó muerto repentinamente en la taberna de Moe.