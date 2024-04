Caso Harvey Weinstein: anulan la condena por delito sexual al exproductor de cine

" Orden revocada y nuevo juicio ", concluyó el documento oficial compartido por la corte. En el mismo, se justifica la decisión debido a distintos errores durante la realización del proceso penal, entre los que se encuentran haber admitido el testimonio de una mujer que no era parte de las acusaciones contra el productor de cine de Hollywood.

La decisión de los jueces fue dividida: fueron 4 votos a favor de anular la condena y 3 en contra. "Concluimos que el tribunal de primera instancia admitió erróneamente el testimonio de supuestos actos sexuales previos no imputados contra personas distintas de las denunciantes de los delitos subyacentes porque ese testimonio no sirvió a ningún propósito material no propenso", señala el fallo, escrito por la jueza Jenny Rivera.