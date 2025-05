La leyenda Iggy Pop vuelve a la Argentina: cuándo y dónde conseguir las entradas

RRSS_IGGYPOP_FEED.jpg

Iggy Pop es sinónimo de actitud, energía cruda y autenticidad que se renueva año a año. Considerado el padrino del punk, su impacto en la música atraviesa géneros y generaciones: desde su irrupción con The Stooges en los años 70, pasando por colaboraciones míticas con David Bowie, hasta sus más recientes discos con figuras como Duff McKagan, Chad Smith y Andrew Watt, Iggy ha mantenido una carrera que desafía el paso del tiempo.

Clásicos como Lust for Life, The Passenger, Candy o I Wanna Be Your Dog siguen encendiendo escenarios alrededor del mundo y su show en Buenos Aires será una oportunidad única para ver de cerca a una leyenda viva del rock en su máximo esplendor. Una noche explosiva junto a uno de los artistas más intensos, influyentes y provocadores de todos los tiempos. Iggy Pop llega para reafirmar por qué su nombre está grabado en la historia del rock.