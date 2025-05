Jimmy Page enfrenta una nueva demanda por la composición de un clásico de Led Zeppelin

Holmes escribió y grabó "Dazed And Confused" en 1967, y afirma que el guitarrista escuchó la canción en agosto de ese año cuando abrió el concierto de la otra banda de Page, The Yardbirds .

The Yardbirds compartieron su propia versión de la canción poco después y la interpretaron con frecuencia en sus conciertos. Aunque nunca se hizo una versión oficial de estudio, sí compartieron grabaciones en vivo de su versión de "Dazed And Confused" en 1967 y 1968.

Posteriormente, Page compartiría otra versión de la canción con Led Zeppelin. Esta sonaba muy similar a la versión original de Holmes, aunque contenía nuevas letras y melodías instrumentales escritas por Page. Sigue siendo uno de los lanzamientos más populares de Led Zeppelin.

Durante años, ha habido controversia sobre los créditos de composición en la versión de Led Zeppelin. En 2010, Holmes presentó una demanda por infracción de derechos de autor contra el guitarrista, y el acuerdo extrajudicial resultó en que los créditos de composición en la versión de Led Zeppelin se cambiaran a "inspirado por Jake Holmes".

No estaba claro si el acuerdo también se aplicaba a las grabaciones compartidas por The Yardbirds, y ahora que se han compartido varios lanzamientos de archivo de la banda, la demanda de Holmes ha revivido una vez más.

En que consiste la nueva demanda contra Jimmy Page

Según la nueva presentación (vía Rolling Stone), Holmes afirma que no se le ha concedido crédito ni regalías por las primeras versiones de "Dazed And Confused" interpretadas por The Yardbirds. La demanda hace referencia a la película recientemente difundida Becoming Led Zeppelin, en la que la versión de Led Zeppelin aparece acreditada como «inspirada por Jake Holmes», mientras que la de The Yardbirds solo aparece como «escrita por Jimmy Page». También cita a Sony Pictures y a la editorial musical Warner Chappell como demandados.

“La interpretación de 'Dazed and Confused' de los Yardbirds en la película es una interpretación de la Composición de Holmes”, se lee en el expediente. “Por lo tanto, los demandados han cometido múltiples actos de infracción deliberada al seguir utilizando la Composición de Holmes sin autorización y a pesar de conocer específicamente los derechos del demandante y de su exigencia de cese y desistimiento”.