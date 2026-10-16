La nueva película de "La Momia" con Brendan Fraser y Rachel Weisz confirmó su titulo oficial + Agregar ámbito en









Fraser y Rachel Weisz retoman sus papeles de Rick y Evie, interpretados por primera vez en la película que dio inicio a la franquicia en 1999.

El filme tiene previsto su estreno para octubre de 2027.

Universal Pictures anunció el jueves que la próxima entrega de su franquicia de La Momia, que contará con Brendan Fraser y Rachel Weisz como protagonistas, se titulará The Mummy: Book of the Dead (La Momia: El Libro de los Muertos). El estreno en cines sigue previsto para octubre de 2027.

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Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett, directores de Radio Silence, dirigen la nueva película a partir de un guion de David Coggeshall, guionista de The Family Plan. La sinopsis del filme aún se mantiene en secreto.

En un año llega a cines The Mummy: Book of the Dead. pic.twitter.com/ufKJPWlJIg — Universal Pictures Argentina (@UniversalPicsAr) October 15, 2026 El regreso de Brendan Fraser y Rachel Weisz al universo de La Momia Fraser y Rachel Weisz retoman sus papeles de Rick y Evie, interpretados por primera vez en la película que dio inicio a la franquicia en 1999, La Momia, dirigida por Stephen Sommers. John Hannan, Kevin J. O'Connor y Oded Fehr también regresan del reparto original para esta nueva entrega, junto con Michael Johnston y Numan Acar.

Sean Daniel, productor de La Momia, El Regreso de la Momia (2001), El Rey Escorpión (2002) , La Momia: La Tumba del Emperador Dragón y La Momia (2017), protagonizada por Tom Cruise para Universal, regresa como productor junto a William Sherak, James Vanderbilt y Paul Neinstein de Project X Entertainment, y Clayton Townsend. Fraser y Jason F. Brown de Hivemind son los productores ejecutivos.

Tras conocerse la noticia de que el ganador del Oscar retomará su papel en la cuarta entrega de la franquicia de La Momia, Fraser comentó que está "haciendo todo lo posible" para ponerse en forma para la secuela de Universal.

A pesar de haber protagonizado las dos primeras películas, Weisz no participó en la tercera, La momia: La tumba del emperador dragón, estrenada en 2008. Maria Bello asumió el papel, uniéndose a Fraser. Desde entonces, Fraser ha declarado que ha estado esperando 20 años la llamada para regresar a la franquicia, que en conjunto ha recaudado más de 1.800 millones de dólares en la taquilla mundial.

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