SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
8 de mayo 2026 - 10:46

Brendan Fraser aseguró que está "haciendo todo lo posible" para ponerse en forma para "La Momia 4"

El ganador del Oscar de 57 años retomará su papel en la cuarta película de la franquicia de "La Momia".

Brendan Fraser vuelve a la saga de La Momia.

Brendan Fraser vuelve a la saga de "La Momia".

Brendan Fraser se está preparando para enviar a otro villano momificado a su tumba. El querido actor retomará su icónico papel de Rick O'Connell después de 20 años en La Momia 4.

Tras conocerse la noticia de que el ganador del Oscar retomará su papel en la cuarta entrega de la franquicia de La Momia, Fraser comentó que está "haciendo todo lo posible" para ponerse en forma para la secuela de Universal.

Informate más

“Bueno, vamos a reunir a la banda”, confirmó en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. “Es la única manera de hacerlo. Así que vamos a darle al público lo que nos han estado pidiendo a gritos durante los últimos veinte y tantos años”.

Fraser añadió sobre la tan esperada secuela: “Estuve esperanzado durante mucho tiempo, y luego pensé: 'No sé si la harán'. Después se hicieron otras películas de La Momia. Pero escuchen, lo que vamos a hacer es volver a montar en motocicleta, regresar a las locaciones... probablemente debería dejar de hablar así, porque no quiero revelar todo”.

“Sin embargo, deséenme suerte. Estoy haciendo todo lo posible para poner a punto este equipo de 57 años”, le dijo a Fallon.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FallonTonight/status/2052238487743512809?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2052238487743512809%7Ctwgr%5E576cf0fb4cab6d7103cf64b1d5191e68424d1d4e%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fdeadline.com%2F2026%2F05%2Fbrendan-fraser-doing-my-best-get-in-shape-the-mummy-4-1236887331%2F&partner=&hide_thread=false

El regreso del elenco original de La Momia

Fraser y Rachel Weisz retomarán sus papeles en una nueva película de La Momia para Universal, dirigida por Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett a partir de un guion de David Coggeshall. Su estreno está previsto para mayo de 2028.

Fraser protagonizó La Momia (1999) y La Momia regresa (2001) junto a Weisz. Aunque regresó para La Momia: La Tumba del Emperador Dragón (2008), Weisz no participó en esa secuela, siendo reemplazada por Maria Bello en el papel de Evelyn Carnahan.

Te puede interesar

Otras noticias