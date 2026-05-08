Brendan Fraser aseguró que está "haciendo todo lo posible" para ponerse en forma para "La Momia 4" + Seguir en









El ganador del Oscar de 57 años retomará su papel en la cuarta película de la franquicia de "La Momia".

Brendan Fraser vuelve a la saga de "La Momia".

Brendan Fraser se está preparando para enviar a otro villano momificado a su tumba. El querido actor retomará su icónico papel de Rick O'Connell después de 20 años en La Momia 4.

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Tras conocerse la noticia de que el ganador del Oscar retomará su papel en la cuarta entrega de la franquicia de La Momia, Fraser comentó que está "haciendo todo lo posible" para ponerse en forma para la secuela de Universal.

“Bueno, vamos a reunir a la banda”, confirmó en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. “Es la única manera de hacerlo. Así que vamos a darle al público lo que nos han estado pidiendo a gritos durante los últimos veinte y tantos años”.

Fraser añadió sobre la tan esperada secuela: “Estuve esperanzado durante mucho tiempo, y luego pensé: 'No sé si la harán'. Después se hicieron otras películas de La Momia. Pero escuchen, lo que vamos a hacer es volver a montar en motocicleta, regresar a las locaciones... probablemente debería dejar de hablar así, porque no quiero revelar todo”.

“Sin embargo, deséenme suerte. Estoy haciendo todo lo posible para poner a punto este equipo de 57 años”, le dijo a Fallon.

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