Netflix revivió uno de los dramas más aclamados por la crítica debido a su manera de reflejar la sororidad

boys on the side 3.jpg

A lo largo del recorrido, la película aborda temas considerados tabú para su época, como el VIH, la violencia doméstica, el aborto, la libertad sexual y las complejidades del amor entre mujeres. Pero lo que destaca especialmente es cómo, sin caer en el drama forzado, logra construir una narrativa sólida sobre el poder de la empatía y la amistad entre mujeres que no se juzgan, sino que se acompañan.

Con una mezcla de humor, dolor y ternura, propone una mirada esperanzadora sobre la posibilidad de reconstruirse incluso cuando todo parece perdido. La historia no se centra en el romance ni en los vínculos tradicionales, sino en esa red de contención que se forma cuando la vida pone a prueba la resistencia emocional y física de sus protagonistas.

boys on the side 1.jpg

Embed - Boys on the Side (1995) Official Trailer - Whoopi Goldberg, Matthew McConaughey Movie HD