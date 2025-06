La Justicia rechazó un pedido de la defensa de Cristina Kirchner sobre los lugares de detención y define su postura sobre la prisión domiciliaria

La decisión judicial que podría evitar la presentación

Según señalaron fuentes judiciales a Ámbito, en el Tribunal Oral Federal 2 no descartan la posibilidad de que Cristina Kirchner no tenga que presentarse personalmente en Comodoro Py, siempre y cuando el pedido de arresto domiciliario que formuló su defensa sea aprobado antes del miércoles, fecha límite estipulada por la Justicia para que la expresidenta se concurra para comenzar a cumplir su condena. Aunque no se trata de una hipótesis confirmada, tampoco se descartó de forma definitiva.