Lali Espósito: "Hay cosas importantes como el Garrahan y hablamos de la empanada de Ricardo Darín"

El de Darín no es el primer conflicto que mantiene el Gobierno con artistas que pronuncian críticas contra Javier Milei y su gestión. “Entiendo a quien no se siente capaz de recibir eso después de opinar, pero me parece mal que uno no pueda opinar sobre lo que sea: que te encanta o no Milei. No sentir que te atacan con un nivel de saña letal”, reflexionó.

“Darín sabe todo y se nota cuando lo van a buscar y habla con la tranquilidad que maneja. Todos sabemos quién es Ricardo Darín. No voy a poner en tela de juicio nada. Me solidarizo, de todas maneras, con él y con todo los que reciben ese nivel de hate”, agregó.

Sobre el actual diálogo político, la cantante sostuvo que "todos deberíamos poder hablar con el Presidente, deberíamos poder tener un ida y vuelta y sentir que nos representa". Sin embargo, Lali criticó a Milei y explicó que ese ida y vuelta "se torna difícil" con una persona "que sólo llama 'mandriles' a quiénes no opinan como él".

Lali anunció su cuarta fecha en Vélez y sigue haciendo historia en el pop argentino

Lali sumó una nueva fecha en el estadio de Vélez Sarsfield y confirma así su cuarto show en ese escenario. El mismo tendrá lugar el domingo 7 de septiembre.

La decisión llega tras agotar localidades para la función del día anterior, lo que consolidó a la artista de pop como una de las figuras más convocantes de la música Argentina: más de 90 mil personas ya participaron de esta experiencia en vivo.

Vélez Lali Lali va por su cuarto Vélez. Instagram: @fedelauria1

El anuncio lo realizó a través de sus redes sociales. “Tenemos nueva fecha en el estadio Vélez”, publicó en Instagram junto a un video que recopila momentos de sus últimos shows. En un mensaje dedicado a sus seguidores, la cantante escribió: “Esto es todo de ustedes. Agotaron la fecha del 6 de septiembre y volvemos a encontrarnos al día siguiente. ¡Esto es una locura! GRACIAS”.

La artista continúa con la gira de presentación de su álbum No vayas a atender cuando el demonio llama, que debutó en el Top 5 global de Spotify. El disco, creado junto a Mauro De Tomasso, BB ASUL y Galán, incluye colaboraciones con Julieta Venegas en No hay héroes y Blair en Sexy.

Además del furor en Buenos Aires, Lali confirmó una extensa gira nacional e internacional que la llevará por distintas ciudades de Argentina, Uruguay y España. “Estoy manija mal”, expresó al anunciar las fechas que incluyen paradas en Córdoba, Rosario, Mar del Plata, Montevideo, Barcelona, Sevilla y Madrid, entre otras.