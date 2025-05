Lali hizo historia otra vez en Vélez con un show arrollador, lágrimas y guiños hacia Javier Milei

"Me están regalando un Vélez por segunda vez en nuestras vidas. ¿Esto está pasando? ¡Buenas noches, Buenos Aires!" Con la voz temblorosa pero segura, confiesa la presión que sentía antes del show:

"Las expectativas eran altísimas. Tenía unas ganas enormes de no fallarles. Me da tanta alegría poder presentar este disco como si fuera el patio de mi casa."

Fue durante “Incondicional” cuando el quiebre emocional dejó sin palabras incluso a la propia artista. Lali interrumpió la canción, trató de contener las lágrimas, y se sinceró: "Necesito un minuto... No saben lo que se ve desde acá, es muy impresionante."

A lo largo de casi tres horas, la cantante desplegó un repertorio que combinó pop, rock, tecno y baladas con una puesta escénica impecable: visuales impactantes, fuegos artificiales, coreografías sincronizadas, y seis bloques cargados de intensidad, con cambios de vestuario, banda en vivo y más de 30 personas en escena. Pasó por sus grandes éxitos, pero también hizo un gran recorrido por su nuevo álbum "No vayas a atender cuando el demonio llama" que pasó a estar récord mundial apenas se dio a conocer al público.

Un viaje musical y emocional

Desde “Lokura” como arranque explosivo hasta “Fanático” como cierre, Lali recorrió todos sus hits, sumando momentos íntimos como “No hay héroes” en formato acústico, y otros de alto impacto como “Soy”, interpretado junto a un elenco de 16 drags.

El setlist fue atravesado por su evolución artística: de sus inicios en las tiras infantiles hasta su presente como ícono pop con voz propia, capaz de saltar del tecno al rock con naturalidad. También lo hizo en compañía: Miranda!, Joaquín Levinton, Taichu y la gran Moria Casán aportaron su impronta a una noche inolvidable.

No faltaron los guiños políticos. Volvieron los cánticos del público como "El que no salta votó a Milei", y Lali, sin evadir el contexto, habló con claridad: "No importa a quién votás, importa qué tipo de persona sos. El corazón de alguien es lo que importa. Pero a veces hay que hacer canciones para devolver un poco la patada".

Un show de nivel internacional

La puesta estuvo a cargo del experimentado Sergio Lacroix, con dirección musical de Juan Giménez y momentos icónicos como la aparición de Moria Casán en una tarima elevada, rodeada de bailarines de frac, para el hit “¿Quiénes son?”, con estética homenaje a Madonna y Marilyn Monroe.

La potencia escénica se combinó con sensibilidad y autenticidad. Lali no solo bailó y cantó: dialogó con su público, recordó sus orígenes, agradeció y dejó claro que, más allá del brillo, lo suyo es también un acto de resistencia artística, emocional y política.

Y esto recién empieza: la gira sigue este domingo 25 con otro Vélez repleto, y el 6 de septiembre habrá un nuevo encuentro masivo. Después, España. Pero antes, la certeza de que la música de Lali hoy no tiene techo.