Llegó a Netflix la reconocida película que cuenta la verdad de uno de los imperios más prestigiosos del mundo

No te pierdas la nueva película basada en hechos reales que llegó a Netflix.

Netflix sigue apostando por incorporar a su catálogo películas que, aunque no sean estrenos recientes, tuvieron gran impacto en su paso por la cartelera. Está vez es el caso de Ella dijo , una producción que se estrenó en 2022 que pasó relativamente desapercibida para el gran público en su estreno, pero que fue aclamada por la crítica por su relevancia y profundidad.

La película está inspirada en el libro homónimo escrito por las periodistas Jodi Kantor y Megan Twohey , quienes investigaron durante meses los abusos cometidos por el productor de cine Harvey Weinstein. Su trabajo, publicado en The New York Times en octubre de 2017, fue uno de los puntos de partida fundamentales del movimiento #MeToo, que visibilizó cientos de casos de acoso y abuso sexual en diversas industrias alrededor del mundo.

El impacto de la investigación fue tal que, en 2018, el equipo del Times recibió el prestigioso Premio Pulitzer en la categoría de Servicio Público, compartido con The New Yorker. La historia no solo expuso las prácticas sistemáticas de encubrimiento en Hollywood, sino que también puso sobre la mesa la necesidad urgente de revisar cómo las instituciones protegen a los agresores cuando estos tienen poder. La película funciona como un homenaje al periodismo de investigación, a las mujeres que rompieron el silencio y a quienes decidieron escucharlas.