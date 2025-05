El peronismo porteño, el día después: aunque conformes con el resultado, buscan ampliar el frente para "volver a enamorar"

Con el diputado nacional Leandro Santoro como principal referente, la boleta del PJ obtuvo 27,35% de los votos válidos, en un contexto de baja participación electoral que rozó el 53%. El apoyo logrado en las urnas no le alcanzó para superar el 30,13% del vocero libertario Manuel Adorni, algo que todavía se lamentan dentro del peronismo dado que los sondeos previos vaticinaban un triunfo inédito en lo que va del siglo XXI.

El peronismo porteño, de la ilusión por el triunfo a valorar el crecimiento del bloque

El titular del PJ de CABA y senador nacional por Unión por la Patria (UP), Mariano Recalde, habló con Ámbito sobre el resultado electoral. "Hicimos una gran elección. Si bien nos ilusionamos con salir primeros, cosa que no ocurría en otras elecciones, el resultado fue muy bueno", dijo y recalcó que lograron crecer en porcentaje y en cantidad de legisladores, lo que les permitirá continuar como el bloque más grande del Palacio Legislativo porteño.

Un dato no menor de las elecciones fue el crecimiento de LLA en el distrito, en parte a costa del apoyo que perdió la boleta del PRO, comandada por Silvia Lospennato, en lo que fue una virtual PASO entre Javier Milei y Mauricio Macri por el dominio del voto antiperonista en el territorio que los amarillos gobiernan de forma continuada desde 2007. El peronismo antagoniza con los dos modelos, definidos por Santoro como el de la crueldad (LLA) y el del abandono (PRO).

Senado Recalde Moratoria Previsional COMISIÓN trabajo previsión social El senador de UP, Mariano Recalde. Mariano Fuchila

El resultado del domingo puso fin a la hegemonía macrista y abrió una nueva etapa. De un lado, los libertarios. Del otro, el PJ. "Ahora el mapa de la Ciudad quedó pintado mitad violeta y mitad celeste", sintetizó Recalde y aseguró que "el color amarillo desapareció". Es que, de las 48 comunas que componen el territorio de CABA, en 26 se impuso EABA y en 22 ganó LLA. "De ahora en más vamos a confrontar directamente con el gobierno nacional", anticipó el senador, "sobre todo porque ahora se eligen cargos nacionales". En octubre, los porteños deberán votar a sus representantes en las Cámaras de Diputados y en el Senado.

El legislador porteño y vicepresidente primero de la Legislatura, Matías Lammens, también analizó para Ámbito el desenlace de los comicios. "Fue un resultado correcto, con algunos puntos para entusiasmarse y otros para preocuparse que debemos interpretar correctamente para lo que viene", señaló.

Como aspectos negativos, remarcó el "techo" que históricamente le cuesta perforar al PJ y la baja participación, algo que, según afirmó, "nos interpela a nosotros, pero que también puede ser leído como un rechazo al gobierno nacional", al que, "sólo votaron el 15% del 100% que estaba habilitado". En cuanto a lo positivo, valoró el crecimiento del bloque en la Legislatura y las cifras alcanzadas en la zona sur de CABA, donde hubo un alto ausentismo: "Eso nos marca que tenemos margen para crecer ahí con una propuesta que abrace y contenga a esos vecinos que son quienes más están sufriendo las medidas económicas de Milei y Macri".

Matias Lammens.jpg Matías Lammens, legislador porteño de Unión por la Patria y vicepresidente primero de la Legislatura.

Para la presidenta del bloque de UP en la Legislatura, Claudia Neira, en términos legislativos "fue un muy buen resultado" por la incorporación de nuevas bancas al espacio y por haber logrado triunfar en más barrios que LLA, algunos en los cuales hasta ahora no habían logrado imponerse. Eso, según dijo, es fruto de la construcción "de una verdadera alternativa" en la que vienen trabajando con Leandro Santoro para conquistar la Ciudad. Sin embargo, remarcó que haber quedado a tres puntos de la victoria "en términos políticos no nos deja conformes" ya que el verdadero objetivo era ganar la elección. "Si bien es un paso hacia adelante, nos impulsa a redoblar esfuerzos porque estamos convencidos de que podemos gobernar esta Ciudad mucho mejor de lo que se la viene gobernando en este último tiempo, e infinitamente mejor de lo que podría llegar a hacer Milei, que claramente sería un desastre", afirmó.

Respecto al cambio de eje en CABA, Lammens no dudó en afirmar que "el gran perdedor" de la elección fue el PRO. La lista amarilla cosechó un magro 15,92% de los votos por la irrupción de LLA y la participación por fuera de Horacio Rodríguez Larreta, que se quedó con 8% de lo escrutado. "El gobierno nacional puede celebrar ese derrumbe del PRO que les permitió salir primeros, pero no veo que todavía hayan pisado fuerte en la Ciudad", analizó el expresidente de San Lorenzo. "En cambio nosotros pudimos retener un caudal importante de votos", destacó.

La estrategia del PJ: polarización con La Libertad Avanza y ampliar el frente para ganar CABA

Por su parte, Neira consideró que después de la elección quedó clara la polarización entre violetas y celestes: "Frente a la hecatombe del PRO, la opción está entre Milei o nuestro espacio político", aseguró y aclaró que es necesario construir una alternativa que aglutine al 51% de los votos que el peronismo, dada las últimas experiencias electorales, necesitaría para vencer en CABA, donde la porción antiperonista es amplia, como quedó demostrado en la última elección a jefe de Gobierno. "Para poder construir el 51% que se necesita para ganar la Ciudad vamos a necesitar ampliar e incluir a todos aquellos que, como nosotros, repudian el clima de odio y de violencia que genera permanentemente el Gobierno nacional. Todos aquellos que entendemos que no podemos dejar la Ciudad en manos de la crueldad de las políticas de Milei", señaló.

claudia neira.jpg Claudia Neira, presidenta del bloque de Unión por la Patria en la Ciudad.

Los tres dirigentes del peronismo coinciden en que para conquistar al electorado porteño hace falta ampliar el frente. No alcanza con quedarse con lo puesto. En el caso de Recalde, planteó que es necesario "convocar a todos" para "volver a ser una fuerza que enamore, convoque y movilice", aunque aclaró: "Empezaremos por llamar a Alejandro Kim y Juan Manuel Abal Medina". Los excandidatos a legisladores de "Principios y Valores" y "Justa y Soberana" se presentaron por fuera del armado del PJ de CABA y durante la campaña manifestaron duras críticas contra Leandro Santoro. El resultado final los ubicó por debajo del piso mínimo del 3% que se estipula para ingresar a la Legislatura.

Para Lammens, las elecciones porteñas dejaron en claro que "el escenario político se reseteó" y el objetivo del peronismo debe ser construir "un gran frente anti Milei para 2027" que contemple un programa concreto, con el desafío principal de "volver a conectar a la política con la sociedad" ya que "si sigue reinando la apatía gana Milei". En el PJ hay quienes miran la experiencia de Lula da Silva en Brasil y del Frente Amplio en Uruguay como ejemplo a imitar.

El exministro nacional propuso "abrir" el frente e incorporar nuevos actores, es decir, lograr acercamientos con otros sectores que le son esquivos a algunos integrantes del PJ porteño, por que, según dijo, "apostar por lo puramente identitario es allanarle el camino a Milei". Sin embargo, aclaró que no tiene que ser a cualquier costo, sino en base a "ideas claras que conecten con las demandas y expectativas de la gente", para no terminar siendo "un simple rejunte de dirigentes".

La diferencia principal para Lammens es separar entre quienes "apoyan el modelo de Milei y quiénes creemos que este plan va a traer más pobreza, menos empresas, menos y peor trabajo, peor convivencia entre argentinos y la destrucción de la educación y la Universidad Pública". Ante ese panorama, planteó que es necesario "hablar con todos" y "reconstruir puentes" con aquellas figuras y sectores que se encuentran dentro del espectro democrático que en el último tiempo "fueron parte de otras opciones políticas" pero que "históricamente defendieron la industria nacional y la educación pública, por ejemplo".

El peronismo en la Legislatura: más bancas y más influencia sobre la agenda local

Mientras profundiza la estrategia de apertura, el peronismo sabe que, de movida, en diciembre tendrá mayor influencia para activar proyectos en la Legislatura porteña. Allí, Neira adelantó que trabajarán para empujar las propuestas a la que le puso voz y cuerpo el legislador electo Santoro, entre ellas, el emplazamiento de una comisión que investigue los contratos y licitaciones públicas del macrismo con empresas que gestionan servicios.

El caso de la recolección de residuos es uno de los ejemplos. Según denunció en campaña el diputado nacional, es "el contrato más importante" por el que se desembolsan "más de u$s550 millones" entre seis empresas que se ocupan de la limpieza. "Es cuatro veces más al de la Ciudad de Madrid por kilómetro cuadrado", con un servicio "más deficiente".

"Vamos a trabajar en función de impulsar la comisión y el resto de las propuestas que se hicieron en campaña", confirmó la legisladora, aunque aclaró que, en algunos casos, quizá se deba esperar a diciembre a que asuman los nuevos miembros de la Cámara para "construir las mayorías necesarias que nos permitan avanzar en ese sentido".

De todas maneras, la titular del bloque afirmó que el peronismo "viene trabajando en la Legislatura con una agenda enfocada en diferentes temas, entre los cuales está la revisión de los contratos y las licitaciones públicas, la gestión de la higiene urbana, los impuestos y la seguridad", otros de los puntos que fueron puestos sobre la mesa durante la campaña. Y remarcó que presionaran para dar impulso a la construcción de las Líneas F y G del Subte.

Para Lammens, con el recambio de la Legislatura, el bloque de UP tendrá mayor influencia sobre la agenda local. "Vamos a tener más posibilidades de hacer avanzar temas que hasta hoy estuvieron bloqueados por el oficialismo, como la baja de impuestos a las empresas y comercios de la Ciudad que están sufriendo el ajuste de Milei o beneficios para los jóvenes que gastan más de la mitad de sus sueldos en sus alquileres", cerró.