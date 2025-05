ARCA pondrá en marcha un régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias: se podrá adherir desde junio

Pazo aseguró que con ello el gobierno buscará "blindar los derechos" de las personas que se sumen al nuevo régimen .

“Los consumos personales no van a pasar más por ARCA y a los vendedores también les vamos a reducir la carga de información que debían compartir con ARCA”, explicó Pazo.

El funcionario señaló que los dos proyectos de ley que se enviarán al Congreso modificarán la ley de Procedimiento Tributario, en principio, para reducir plazos de prescripción de deudas fiscales que actualmente es de 5 años. Según indican expertos tributarios, tendría que modificarse además las normas que regulan lo que se denomina "Incremento Patrimonial no Justificado".

En otro punto, Pazo explicó que “en el próximo vencimiento, en mayo de 2026, el ciudadano va a entrar en su perfil de la web de ARCA, mirar el monto que le presente el organismo, podrá aceptar y pagarlo o también podrá rectificarlo en función de los datos presentados”.

“Tiene que quedar muy claro: ARCA va a poner foco en la facturación y los gastos deducibles, no así en los consumos personales actuados por consumidores finales y en la variación patrimonial”, indicó.

Pazo agregó que “hoy todas las personas que declaran Ganancias tienen que subir al sistema toda la facturación del año, todos los gastos deducibles y todos los consumos personales”.

“Asimismo, cualquier persona que deba declarar Ganancias tiene que completar la misma declaración jurada que un gran contribuyente que es un trámite complejo, difícil, con ingresos y los gastos, pero también con información personal como el patrimonio al inicio y el patrimonio al final”, sostuvo el titular de ARCA.

“A partir de ahora y una vez terminado el periodo fiscal, basado en toda la información de las facturas y los gastos deducibles, el sistema de ARCA le va a presentar al ciudadano cuánto debería pagar. El ciudadano podrá revisar y editar esa información. Además de ser anónimos los gastos personales, este nuevo régimen es mucho más simple y mucho más rápido. El nuevo régimen cambia la matriz de fiscalización”, añadió.

La opinión de un tributarista

El CEO de SDC Asesores Tributarios, Sebastián Domínguez, señaló que “estas medidas implicarían una disrupción para la Administración Tributaria, ya que harían que ARCA ya no cuente con el detalle de los bienes, el dinero que se utilizó para vivir durante al año y otra información, que utiliza para cruzar ingresos, consumos y activos para verificar la consistencia de la declaración”.

“La nueva declaración jurada estaría centrada exclusivamente en las rentas como sucede, por ejemplo, en Estados Unidos”, explicó quien indicó que “desde la perspectiva del contribuyente, la medida sería positiva ya que facilitaría la determinación del impuesto para que, incluso, puedan autoliquidarlo en forma simplificada”.

“Sin embargo, más allá de que no se deba presentar justificación patrimonial, el contribuyente debería seguir elaborándola internamente para evaluar eventuales riesgos fiscales por gastos y activos no justificados, entre otras cuestiones”, recomendó.

No obstante, el profesional advirtió que “la contracara de una medida de este tipo tiene implicancias relevantes para ARCA: resignaría una poderosa herramienta de fiscalización”.

Un operador de mercado independiente comentó en redes sociales que lo más importante a nivel persona física de simplificación del régimen de Ganancias pasa por eliminar la comparación de bienes inicial vs final. "Si se usaban dólares no declarados para comprar bienes, el consumido de la DDJJ daba negativo y no cerraba la presentación. Eso busca evitar el gobierno", explicó.