Luis Caputo se cruzó con un periodista que le preguntó si traerá sus dólares del exterior: "No seas irrespetuoso"

"No seas irrespetuoso": la respuesta de Luis Caputo al ser consultado por si tenía dólares

"¿Vos decís que yo tengo dólares abajo del colchón? No seas irrespetuoso", fue la respuesta de Caputo ante la consulta del periodista Jon Heguier. Y agregó: "No te pases de listo. No estás consultando, hiciste una afirmación que es una falta de respeto. Rectificate inmediatamente". Así, también explicó que "tener dólares en el exterior está permitido" y eso "no es tenerlos abajo del colchón".