Los Martín Fierro al teatro dejaron atrás la frivolidad de antaño y repudiaron el hachazo a la cultura

Echarri dijo en su discurso: “Comprometámonos con la derogación del decreto para que no cierre el INT, no olvidemos que el teatro independiente es una fuente inagotable de aporte para el teatro comercial”

En revelación ganó Angela Leiva por su excelente maestra soprano en el musical “School of rock”, en tanto como mejor actriz protagónica off ganó la excelente Pilar Gamboa por “Sombras, por supuesto” y “Parlamento”, esta última brillante creación de Piel de Lava que se presenta los martes en el Picadero. Gamboa expresó: “Afuera hay una perfo de artistas jóvenes que se juntaron para decir que sin teatro no hay premiación, que defendamos al INT porque gracias al Instituto con Piel de lava pudimos llevar teatro a un montón ciudades del país. Sigamos defendiéndolo, no van a poder con el teatro y ganarán batalla si perdemos entusiasmo”.

La mejor obra musical fue “Cuando Frank conoció a Carlitos”, bellísima puesta que recrea un encuentro imaginario entre Frank Sinatra y Carlos Gardel y tras pasar por varias salas sigue sus funciones en el Multiteatro de miércoles a domingos. Como mejor dramaturgia premiaron a Cecilia Monti y Juan José Campanella por “Empieza con D, 7 letras”, comedia con Eduardo Blanco y Fer Metilli que sigue a sala llena en el Politeama, en tanto como mejor música original ganó Sebastián Furman por “Modelo vivo muerto” de los Bla Bla, otro fenómeno que agota localidades en el Metropolitan los jueves, que también ganó como mejor obra del teatro off.

Gabriel Goity ganó el oro por su actuación en "Cyrano", uno de los referentes del teatro oficial, y expresó: “No desfinancien el INT, es un error. No se equivoquen, es fundamental. Del 3 al 9 de julio habrá un festival en todo el país a la gorra para defenderlo”.

La mejor obra del teatro comercial fue “Tootsie”, mientras el mejor actor de reparto fue Iván Moschner por “Cyrano”, actor que sigue en el circuito oficial con el debut el viernes próximo de la versión de “Ricardo III” de Calixto Bieito en el San Martín.

El mejor diseño de escenografía fue para Jorge Ferrari por la excepcional “School of Rock”, mismo escenógrafo de “La sirenita” y “Mujer bonita”, ambas actualmente en cartel, en tanto la mejor iluminación fue para Anteo del Mastro por “Legalmente Rubia”.

Como mejor actor protagónico off ganó Miguel Ángel Rodríguez por “Quieto” y el mejor stand up fue para “Moldavsky: Lo Mejor de mí”. Como mejor actriz protagónica del teatro oficial ganó Florencia Otero por “Personas, Lugares y Cosas” que se despidió el fin de semana de su segunda temporada en el teatro Sarmiento.

El mejor mejor unipersonal fue para “Gayola en París”, con actuación de Patricio Coutoune como un boxeador en decadencia, música original de Fernando Nazar y la dirección de Pablo Gorlero. Presenta funciones el 12 de Julio en Tigre y el 20 en 9 de Julio. Esa misma tríada más 14 actores presentan todos los jueves en Espacio Callejón “Incidente en Vichy”, de Arthur Miller, una obra sobre el nazismo en tiempos de guerra con lamentable vigencia. En su discurso, Gorlero indicó: “Para actuar ahí arriba, hay que actuar ahí abajo. No nos dejemos avasallar en nada, que no nos cierren nada, que ningún loquito nos diga lo que tenemos que hacer”.

Como mejor actriz protagónica del teatro comercial ganó Paola Barrientos por “Esperando la carroza”. Barrientos sostuvo: “El INT acompaña, promueve y fomenta todas las instancias de creación y de formación de actores, de espectáculos, es una institución federal porque si hay teatro en todos los rincones es porque existe el INT. Convocamos a los representantes de todas las provincias a que deroguen el decreto 345 y 346 que echa por tierra lo que diputados, senadores y tantos artistas acordaron y pusieron el hombro a esta ley por unanimidad. Se pusieron de acuerdo todo así que debe tener algo bueno. Seguiremos abrazando al INT, no manden a la policía. manden a los legisladores y les explicaremos con cariño y vehemencia por qué es tan importante”.

Nicolás Vázquez fue galardonado por su protagónico en "Tootsie", quien debutó la semana pasada en su proyecto, “Rocky”. Como actriz protagónica de teatro comercial ganó la gran Verónica Llinás por “Antígona en el baño”, actualmente protagonista de “Una navidad de mierda” que se presenta en Premier de miércoles a domingos.

Cuando el dramaturgo y director Mauricio Kartun recibió un premio a la trayectoria por su labor e impacto en el ámbito de la dirección teatral, reflexionó: “No hubiera hecho las obras que hice si no existiesen las cooperativas de la Asociación Argentina de Actores, un sistema que nos brinda seguridad, cobertura, nos organiza en un sistema hermoso, colaborativo y solidario. La otra institución es el INT. Todos los espectáculos que estrené en los últimos 20 años de una manera u otra tuvieron apoyo con un subsidio o pasajes para una gira o nos invitaron a una fiesta del teatro. Hoy es un momento dramático y la AAA ha lanzado una convocatoria de firmas para proponer que los legisladores se opongan a los decretos que desmantelan INT y otras instituciones oficiales. Adhieran y compartan, es sano”.