Vuelve "Mayumana" y busca recuperar el espíritu de otros tiempos

MAYUMANA 8 (1).jpg

Periodista: ¿Cómo se transformó Mayumana en estos años y cómo se incorpora la tecnología o la IA?

Walter Zaga: El show no sufrió la irrupción de la IA, tiene prácticamente la misma esencia de personas talentosas compartiendo la energía y el ritmo. Tiene eso de lo tribal donde no podés quedarte quieto. Cuando termina el show te levantás y movés las patas y el cuerpo inevitablemente. Rescato ese encuentro hoy, un show donde la participación del público es clave, se ríe, aplaude, es parte. No hay un idioma, el ritmo es el hilo conductor y el idioma universal. Se intentará hacer la fiesta afuera de la sala como en los primeros tiempos, ojalá se logren los permisos para salir a la calle y seguir la fiesta afuera.

P.: ¿Qué nuevos elementos se suman a este show?

W.Z.: Espero que siga teniendo ese mismo impacto que tuvo siempre y este espectáculo tiene un tinte más argento, hay frases y melodías autóctonas. El elenco de 12 personas con 8 en escena y otras rotativas surgió de un casting pero son todos argentinos con lo cual la raíz es inevitable. Hay bombos, boleadoras que veremos cómo impactan. Este elenco fue ideado para hacer Mayumana Latinaomérica.

P.: Qué quedó de aquella compañía nacida en Israel de la que formaste parte desde los inicios?

W.Z.: Se formó ahí y se sigue trabajando con el mismo método de entrenamiento, mantiene esa práctica de transmitir una energía. Esto no es show sino una manera de sentir las cosas, su slogan es “Art of joy”, así que intentamos llevar al espectador a eso, sin idiomas, sin fronteras. Se hizo la misma experiencia con un elenco en España y ellos giran por Europa.

P.: Y los artistas de Mayumana Israel ¿cómo están en este contexto de guerra?

W.Z.: Ahora está todo paralizado es un desastre. Desde el 7 de octubre con bajó el trabajo, cambió la modalidad, se siguió trabajando pero mis ex compañeros y amigos involucrados en el mundo del espectáculo cuentan que se generan cosas muy diferentes. Al no viajar, hay más espectáculos locales y el público consume más lo que hay ahí, no llega oferta del extranjero a Israel en este momento. Ante el robrote de antisemitismo, en España, hubo un incipiente boicot a la compañía por considerarla israelí. Pero lo cierto es que no relaciono a la compañía directamente con Israel ya que el foco está en crear nuevos elencos de todo el mundo, como fue siempre. Mayumana no iba con la bandera de Israel, siempre fueron muchas nacionalidades, un núcleo muy disperso.

MAYUMANA 1.jpg

P.: Mayumana fue tu llave a dar la vuelta al mundo, ¿qué lugares recordás como hitos?

W.Z.: Seúl fue un flash, Macao es una isla colonia portuguesa en Asia que es como Las Vegas chino, es una locura. Destaco España, Bélgica, Ausria, Holanda, Francia, Italia, recuerdo eventos en Bahamas en el hotel Atlantis donde Michael Jackson tenía su habitación. Hicimos shows en el Festival de Viña del Mar, en Amsterdam en el día de la Reina.