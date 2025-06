Tras la detención de Cristina Kirchner, se reactiva el Senado con proyectos que Javier Milei promete vetar

Mientras Unión por la Patria intenta poner en marcha el debate de las iniciativas previsionales y la Emergencia en Discapacidad, la Casa Rosada sigue sin enviar señales a los propios. En el medio, los dialoguistas no definen una postura y merman los "87 héroes".

La detención de Cristina Kirchner, los feriados y el rechazo por parte del Gobierno a los proyectos previsionales y de Emergencia en Discapacidad no hicieron más que demorar el tratamiento en el Senado de estas iniciatibas .

Los tres textos, que el presidente Javier Milei prometió vetar por atentar contra el déficit cero, fueron aprobados en Diputados a comienzos de junio pero desde Casa Rosada todavía no enviaron señales al bloque oficialista sobre cómo abordar el asunto. Las opciones son dos, y totalmente contrarias: dilatarlo el mayor tiempo posible o apurarlo para que el veto no complique el panorama electoral. En paralelo, a La Libertad Avanza se le complica cada vez más reunir más reunir a los “87 héroes” , que justamente fueron necesarios el año pasado para blindar vetos en el recinto .

El panorama no es auspicioso para Javier Milei . Los proyectos que aprobó la oposición en Diputados a comienzos de junio abarcan temas sensibles. Frenar las iniciativas le implicarán al Presidente pagar un costo político en la previa a las elecciones nacionales.

Por un lado, en la sesión que se celebró el 4 de junio, la oposición logró avanzar con una recomposición de los haberes previsionales , que vienen siendo fuertemente afectados por la “motosierra” libertaria. Al mismo tiempo, se avaló la prórroga de la moratoria previsional , a la que apelarían 7 de cada 10 hombres y 9 de cada 10 mujeres al momento de llegar a la edad jubilatoria. Por último, se encuentra la Emergencia en Discapacidad que, entre otros ítems, busca regularizar pagos; que se actualicen los aranceles para los prestadores; y modificar el sistema de pensiones no contributivas.

Como fuese, La Libertad Avanza tiene todas las de perder una vez que los proyectos lleguen al recinto. Por un lado, Unión por la Patria (UP) cuenta con 34 de las 72 bancas. Y a esto hay que sumarle que en los otros bloques, los denominados “dialoguistas”, también hay quienes apoyan al menos el espíritu de los proyectos.

De todas formas, los dialoguistas todavía no fijaron una postura oficial. Y cuesta imaginar que esta sea unificada, sobre todo si se mira cómo votaron esos bloques en Diputados. Tanto en la UCR, como en el PRO y en algunas bancadas provinciales la votación fue variopinta. Por lo pronto, esos bloques están a la espera de los debates en comisión que por ahora no tienen fecha.

En tanto, días atrás, los senadores de UP dieron a conocer que el mandato de Cristina Kirchner –en la previa a su detención— fue “estén al lado, resuelvan y representen los problemas que tienen los argentinos”. Tras ese pedido, los senadores ratificaron que acompañarían los textos que ya tienen la media sanción de Diputados.

A la espera de señales

Buena parte de las comisiones por las que tienen que pasar los proyectos están presididas por libertarios o aliados al Gobierno. Es decir, las convocatorias estarán atadas a lo que dicte la Casa Rosada.

“Lo que no está definido, por parte del Gobierno, es qué quiere hacer”, dijo una encumbrada fuente del Senado. El Ejecutivo tiene dos opciones: acelerar el debate para que las leyes se sancione a mediados de julio. O bien, como dijo esa misma fuente, “estirar al máximo posible y que esto recién salga en agosto, y que queden cerca de las elecciones”.

WhatsApp Image 2025-06-18 at 13.37.49.jpeg UP estuvo abocado a la detención de Cristina Kirchner.

Otra opción, que ayudaría a dilatar el tratamiento en el Senado, sería que el oficialismo consiga el aval de los dialoguistas para aprobar los proyectos, pero con cambios. De ser así, estos deberían volver a Diputados para su sanción definitiva.

En la Cámara alta todavía no hay señales de ninguna puesta en marcha de los debates. Y no solo por el rechazo libertario, sino que UP estuvo abocado a organizar una suerte de resistencia a la detención de la expresidenta, por lo que la agenda parlamentaria quedó relegada. Los feriados de la semana pasada tampoco ayudaron a la actividad en el Congreso.

"No los veo muy apurados por avanzar con estos temas", destacaron fuentes del Senado, al referirse a Unión por la Patria. Por lo pronto, ese bloque convocó a la comisión de Población (que le toca presidir) para este miércoles, a fin de que se constituya. Es una señal de que el peronismo busca poner en marcha el debate de los tres proyectos que tanto incomodan a Milei.

Se achican los 87 héroes

Conforme pasan los días, a Milei se le complica el panorama. Para el caso de Emergencia en Discapacidad, la oposición logró reunir su aprobación con dos tercios de la Cámara de Diputados. Apenas 71 senadores rechazaron el texto. Es decir, Casa Rosada debería sumar 16 voluntades para blindar su veto.

Lo cierto es que los libertarios tienen una pecera donde salir a buscar votos. Por caso, hubo varios diputados del PRO y de la UCR “con peluca” que podrían acompañar al oficialismo. Además, al momento de la votación en general, de los 34 ausentes que hubo, más de uno era de La Libertad Avanza o del MID (muy cercano al Gobierno).

Un panorama similar lo aguarda frente al proyecto de ajuste de los haberes previsionales, que reunió 142 votos a favor; 67 en contra y hubo un total de 19 abstenciones y 28 ausentes.

Sin dudas, el proyecto que menos desafío le significará a Milei será el de la moratoria previsional, cuyo rechazo se ubicó muy por encima de los 87 votos que se requerirían para sostener el veto en pie. Fueron 100 los diputados que votaron en su contra.

Es cierto que el año pasado, LLA reunió “87 héroes" en dos oportunidades. Estas fueron para blindar el veto de financiamiento universitario, y de reforma previsional. Pero, “pasaron cosas”. Un año después, el vínculo con el PRO, que supo alinearse de manera “incondicional” con los libertarios, no es el mismo. Los amarillos ya se mostraron divididos en Diputados al momento de las votaciones. Con Silvia Lospennato y María Eugenia Vidal a la cabeza, un grupo de legisladores que integran la bancada que conduce Cristian Ritondo empiezan a despegarse del ala bullrichista.

Pero además, habrá que poner la lupa en los bloques provinciales. Por ejemplo, Independencia, que responde al gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo. El año pasado, los tres diputados de ese espacio formaron parte de los 87 héroes. En esta ocasión, si bien no dieron quorum para habilitar la sesión, luego votaron a favor de los tres proyectos. Según dijeron fuentes de esa provincia, en el peronismo “quieren llegar despegado a las elecciones nacionales”. Al parecer, el peronista apuesta a que los libertarios no ganen terreno en el distrito.

jaldo1.jpg Los 3 diputados de Jaldo ya no serían parte de los 87 héroes.

Un dato extra es que el tucumano asistió al encuentro del que participaron los gobernadores este lunes en el CFI, donde volvieron a reclamarle fondos y obras al jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

También habrá que seguir de cerca qué hacen los misioneros y el rionegrino que forman parte de Innovación Federal, que se ausentaron en la sesión. Todos ellos son oficialismo en sus respectivas provincia. El año pasado, si bien no formaron parte de los 87 héroes, tampoco votaron en contra de Milei. Optaron por la abstención. En el caso de los salteños, que integran ese bloque, votaron a favor de los proyectos en la última sesión.

Los reclamos de los gobernadores por fondos y obras podrían ser decisivos a la hora de inclinar la balanza a favor o en contra de Milei.

Pero también habrá que tener a la vista el calendario electoral y ver cómo obran aquellos diputados y gobernadores que intentaron congraciarse con Javier Milei, pero que para ese entonces no hayan sido tenidos en cuenta por la lapicera de Karina Milei. ¿Estarán dispuestos a seguir salvándole las papas al Gobierno?

En otras palabras, el tercio que requiere el Presidente para blindar sus vetos podría depender de las elecciones de octubre. Y, para eso, la clave será seguir de cerca lo que ocurra el 7 de agosto, cuando se produzca el cierre de alianzas.