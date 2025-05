Mamá Cora y Darth Vader, unidos por dos celebraciones

Coinciden esta semana, de domingo a domingo, Darth Vader y Mamá Cora. Vale decir, los fanáticos de “Star Wars” con los devotos de “Esperando la carroza”. Como es sabido, cada 4 de mayo se celebra mundialmente el Día de Star Wars (May the 4th, que suena igual a "May the force [with you]": Que la fuerza sea contigo, famosa frase de la película) . Este año la empresa Disney lo hizo lanzando por Disney Plus todo un paquete de novedades, anuncios de próximos estrenos y reposición de abundante material de catálogo.