Marvel reveló el secreto detrás del asterisco en la película "Thunderbolts*"

El jefe de marketing de Disney, Asad Ayaz, y su equipo pensaron mucho sobre el momento de la presentación de *The New Avengers, y finalmente decidieron esperar hasta el lunes posterior al estreno de la película para evitar spoilers en la medida de lo posible. En las primeras proyecciones, pidieron a los fans que siguieran la corriente y no revelaran nada.

El elenco se divirtió mucho participando en el chiste y participó en un video que revelaba el título final, el cual se lanzó a media mañana del lunes.

Se programó una gran cantidad de actividades de marketing para el proyecto del cineasta Jake Schreier a lo largo del día, incluyendo una presentación del antes y el después en la valla publicitaria Sunset Wall.

Varios circuitos de cines también participaron en el cambio de marketing en los próximos días. Imax, Dolby Cinema y otras pantallas premium de gran formato compartirán pantallas revisadas, mientras que habrá carteles con nuevos títulos en más de 600 salas.

Embed - Marvel Studios on Instagram: "#TheNewAvengers is now playing in theaters everywhere! Get tickets: link in bio."