Milly Alcock de House of the Dragon es la nueva Supergirl de DC

DC Studios ya tiene su nueva Supergirl. Milly Alcock, quien interpretó a la joven Rhaenyra Targaryen en la primera temporada de “House of the Dragon” de HBO, interpretará a la Mujer de Acero en el nuevo Universo DC encabezado por James Gunn y Peter Safran. Ella encabezará el próximo largometraje “Supergirl: Woman of Tomorrow”, basado en los cómics de DC del mismo nombre escritos por Tom King y Bilquis Evely.