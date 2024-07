Karina Milei se reunió con el embajador de Francia y le pidió disculpas por los dichos de Victoria Villarruel

El encuentro duró aproximadamente media hora y se trató de una gestión "de urgencia" por parte de la funcionaria del Poder Ejecutivo para reducir el malestar del Gobierno de Emmanuel Macrón. Allí, Milei le expresó al diplomático que la administración nacional no comparte de ninguna manera la opinión de Villarruel respecto a que Francia es "un país colonialista".

“Argentina es un país soberano y libre. Nunca tuvimos colonias ni ciudadanos de segunda. Nunca le impusimos a nadie nuestra forma de vida. Pero tampoco vamos a tolerar que lo hagan con nosotros. Argentina se hizo con el sudor y el coraje de los indios, los europeos, los criollos y los negros como Remedios del Valle, el Sargento Cabral y Bernardo de Monteagudo", dijo y agregó: "Ningún país colonialista nos va a amedrentar por una canción de cancha ni por decir las verdades que no se quieren admitir. Basta de simular indignación, hipócritas. Enzo yo te banco, Messi gracias por todo! ¡Argentinos siempre con la frente alta! ¡Viva la Argentinidad”.

Los dichos de Villarruel incrementaron el revuelo generado por el video de Fernández, en un contexto en el que el presidente Milei tiene previsto viajar a territorio francés para presenciar la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París 2024. Ante esa situación, Karina Milei acercó las disculpas del caso para evitar que los dichos de la titular del Senado compliquen la visita del mandatario.

La reunión de la secretaria General de la Presidencia con el embajador para transmitir las disculpas busca apaciguar el conflicto y evitar que desencadene una nueva crisis diplomática con un país europeo, tal como ocurrió con España tras el cruce entre Milei y Pedro Sánchez.

El pedido de disculpas de Enzo Fernández por las repudiables expresiones

La viralización de una transmisión en vivo durante los festejos por la Copa América, donde se puede escuchar a los jugadores argentinos mientras cantan una canción en la que se apunta de manera despectiva a los orígenes de muchos jugadores del combinado nacional francés, entre ellos Kylian Mbappé, despertó la indignación del país europeo.

En el video se puede oír con claridad "Escuchen, corran la bola. Juegan en Francia, pero son todos de Angola", antes de que Fernández cortara la transmisión. Ante esto, la Federación Francesa de Fútbol (FFF) anunció que llevará a la FIFA el vídeo "reservándose todas las acciones".

Ante las repercusiones del hecho, el volante argentino del Chelsea escribió sentidas palabras en las que no endosa responsabilidad sino que la asume, por el contenido discriminatorio contra los franceses de la canción que se cantaba. "No hay ninguna excusa", argumenta el futbolista. "Esas palabras no reflejan mis creencias y mi carácter", agregó.