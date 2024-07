Dólar, inflación y la recuperación económica: los últimos pronósticos del Gobierno

El ministro de Economía dijo que la recuperación económica es evidente y que no le preocupa el dólar.

En declaraciones televisivas, el funcionario de La Libertad Avanza (LLA) detalló los pronósticos del Gobierno de cara a los próximos meses y en el marco de plan monetario basado en la emisión cero: "Cerramos la cuarta canilla de emisión ahora, que eran los pesos que emitía el BCRA, por comprarle dólares al mercado por la diferencia de exportaciones versus importaciones . Esos pesos emitidos, nosotros no tenemos la garantía de que es contrademanda de pesos, contrademanda de dinero".

En la misma línea, Caputo destacó la decisión de "esterilizar la emisión que además le deja una ganancia al Banco Central por la diferencia entre el tipo de cambio oficial y el paralelo. Hemos cerrado todas las canillas, no hay más emisión en Argentina".

"Como dije en enero, en algún momento van a faltar los pesos en Argentina porque, no solo es que no se emiten más, sino que además que por superávit primario nosotros estamos contrayendo a razón de 1 billón o 1 billón y medio de pesos por mes. Entonces, el mercado de pesos, que es un mercado más, se va a equilibrar. Y en competencia de monedas, que fue siempre lo que dijimos que íbamos a hacer, el peso va a a ser la moneda fuerte. No ha cambiado nada de lo que dijimos que íbamos a hacer desde el día 1", predijo en relación a la moneda argentina.