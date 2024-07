Newhart se dio a conocer en 1960 con un par de álbumes de comedia que alcanzaron el número uno, a pesar de que nunca antes había hecho monólogos. The Button-Down Mind of Bob Newhart estuvo 14 semanas en la cima del Billboard 200 y permaneció en esa lista durante más de dos años. The Button-Down Mind Strikes Back! llegó unos 10 meses después y también alcanzó el número uno. El primero ganó premios Grammy por Álbum del año , Álbum de comedia del año y Mejor artista nuevo e incluía un monólogo con Newhart como Abe Lincoln.

big bang.jpg Newhart estuvo en The Big Bang Theory, con el papel de Arthur Jeffries, también conocido como Profesor Protón. CBS

Sus papeles más recientes

En este siglo, tuvo destacadas apariciones en varios programas de televisión y películas de renombre, ya que apareció en dos secuelas de The Librarian y Horrible Bosses, así como también hizo arcos en las populares series ER y Desperate Housewives y fue invitado en The Librarians, NCIS, Hot in Cleveland y otros shows.

Lo más reciente, y probablemente el papel más reconocido por la actual generación, fue su actuación en la sitcom The Big Bang Theory, donde interpretó a Arthur Jeffries, también conocido como Profesor Protón, la estrella de un antiguo programa de ciencia para niños que es contratado para entretener a Sheldon (Jim Parsons) y Leonard (Johnny Galecki). Newhart, un favorito instantáneo de los fanáticos, apareció en seis episodios a lo largo de cinco temporadas y ganó su único Emmy en 2013. También fue nominado a Mejor actor invitado en una serie de comedia otras dos veces, en 2014 y 2018.

Newhart, amigo de Johnny Carson durante varios años, fue el presentador del programa The Tonight Show casi 90 veces. Apareció en un especial de American Masters en 2005 en PBS y al año siguiente se publicó Button Down Concert, un video casero basado en sus rutinas clásicas.

Una vida dedicada a la actuación

La comedia The Bob Newhart Show debutó en septiembre de 1972. Tuvo un buen desempeño desde el principio, terminando en el Top 20 de horario estelar de tres cadenas de fin de año en cada una de sus primeras tres temporadas, y finalmente se extendió hasta 1978. Newhart interpretó a Bob Hartley, un exitoso psicólogo de Chicago cuya forma de hablar inexpresiva impulsó la serie.

Newhart recibió una nominación al Emmy por su guion durante la primera temporada del programa (ocupó el puesto número 41 en la lista de 2013 de las 101 series de televisión mejor escritas de todos los tiempos del WGA) y la serie ganó el premio al Logro Destacado de un Programa en el Campo del Humor.

La estrella volvería a la televisión en 1982 con otra sitcom, Newhart . Esta vez interpretó a Dick Loudon, un autor de libros de "cómo hacer" que se hizo cargo de una posada colonial cerrada desde hacía mucho tiempo en Vermont. La serie terminó su primera temporada en el puesto número 12 en el horario de máxima audiencia y se mantuvo entre las 30 mejores durante varios años. Newhart obtuvo tres nominaciones consecutivas al Emmy como actor principal en una comedia entre 1985 y 1987. Fue nominada a 25 premios Emmy durante sus ocho temporadas y 184 episodios, pero nunca ganó una sola estatuilla.

El final de la serie Newhart en mayo de 1990 es considerado uno de los mejores de la televisión. Después de ocho temporadas muy bien vistas, el episodio dirigido por Dick Martin “The Last Newhart” mostró cómo la ciudad de Vermont donde se desarrollaba la serie era comprada por empresarios japoneses que querían construir un resort de lujo. El set estaba a oscuras al final, y de repente el personaje de Newhart, Bob Hartley, de la comedia de situación de los años 70, se despierta en su apartamento de Chicago con Pleshette, su esposa de ese programa, a su lado. Al anunciar que tuvo el sueño más extraño, Newhart convierte todo el programa de Newhart en un maravilloso tropo televisivo. Emily, interpretada por Pleshette, le dice que vuelva a la cama y le advierte: “No más comida japonesa antes de irte a la cama”.

Newhart.webp El comediante apareció en un capítulo de la temporada 7 de Los Simpson. Disney

Dos temporadas más tarde, en septiembre de 1992, Newhart regresó a CBS en una nueva comedia, titulada simplemente Bob. Esta vez, interpretó a un escritor de cómics temperamental y a menudo amargado, muy lejos de los personajes adorables y apacibles que habían cautivado a los espectadores durante dos décadas. El programa no funcionó y emitió su último episodio a fines de 1993.

Newhart participó como invitado en comedias televisivas como Murphy Brown y Los Simpson y prestó su voz para un papel en la película de dibujos animados de 1990 The Rescuers Down Under. Regresó a la comedia de situación de CBS en 1997, protagonizando junto a Judd Hirsch George & Leo. Newhart interpretó al dueño de una librería de Martha's Vineyard cuya tranquila vida se ve sacudida por la llegada de Leo, un matón de poca monta de Las Vegas cuya hija separada se iba a casar con el hijo de George. Duró solo una temporada de baja audiencia.

Newhart tuvo papeles en la pantalla grande en la comedia de 1997 de Kevin Kline In & Out y la secuela de 2003 de Reese Witherspoon, pero su película más conocida fue Elf , también en 2003. Interpretó a Papa Elf, el padre adoptivo de Buddy Hobbs (Will Ferrell), un humano de gran tamaño cuya educación de elfo lo lleva a innumerables aventuras cuando descubre que, de hecho, no es un elfo y que su padre (James Caan) está en la ciudad de Nueva York.