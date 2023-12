George R. R. Martín dio detalles de la nueva temporada de House of the Dragon







El creador del universo dónde también transcurre la historia de Game of Thrones estuvo de visita en el set de la serie de HBO.

George R. R. Martin estuvo en el set de la temporada 2 de House of the Dragon.

El creador detrás del spin-off de Game of Thrones, House of the Dragon, dio su veredicto sobre los dos primeros episodios de la segunda temporada. Escribiendo en su sitio web Not a Blog, George R. R. Martin relató cómo visitó el set de lo que denominó “Hot D” durante tres días mientras se filmaba.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

“Todo lo que tengo que decir sobre eso es… ¡Dios mío! No soy ajeno a los decorados cinematográficos. He trabajado intermitentemente en televisión y cine desde 1986, donde me uní al personal del resurgimiento de TWILIGHT ZONE en CBS. Todavía recuerdo la prisa cuando los vi construyendo Stonehenge en el escenario de sonido detrás de mi oficina, para un episodio que había escrito. Y, por supuesto, visité los rodajes de GAME OF THRONES en Belfast, Escocia, Marruecos y Malta. Esos también fueron increíbles".

“Pero nada de lo que he visto se puede comparar con los decorados de Red Keep y Dragonstone que construyeron en Leavesden Studios en Londres. ENORME, deslumbrante y tan condenadamente real que sentí como si hubiera atravesado un portal del tiempo hacia Westeros medieval. Me encantan los castillos y he visitado docenas de castillos, torreones y torres medievales reales en mi época, y ninguno de los castillos reales que he visto puede compararse con una vela... o una antorcha... de nuestra Fortaleza Roja”.

George R. R. Martin ya piensa en la tercera y cuarta temporada de House of the Dragon Más allá de visitar los sets, Martin dijo que también “pasó dos días encerrado en una habitación con Ryan Condal y su equipo de guionistas (Sara Hess, Ti Mikkel, David Hancock y Philippa Goslett) hablando sobre la tercera y cuarta temporada de HOUSE OF THE DRAGON. Fueron debates animados y divertidos, y logramos hacer un buen trabajo... aunque dos días no fueron suficientes. Hay tanto terreno por recorrer que no estoy seguro de que veinte días hubieran sido suficientes”.

Los dos episodios preliminares que vio fueron un punto culminante particular. “Por supuesto, no soy nada objetivo cuando hablo de algo basado en mi propio trabajo... pero debo decir que pensé que ambos episodios fueron simplemente geniales. (Y aún no han terminado). Oscuro, fíjate. Muy oscuro. Quizás te hagan llorar. (Yo no lloré, pero uno de mis amigos sí). Potente, emocional, desgarradora, desgarradora. Justo el tipo de cosas que me gustan. (¿Qué puedo decir? Me destetaron con Shakespeare y, sobre todo, amo las tragedias y las obras de historia)”. Se espera que la segunda temporada de House of the Dragon se transmita por HBO en el invierno de 2024.