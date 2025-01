Mirtha Legrand se subió a la polémica y opinó del romance entre la China Suárez y Mauro Icardi

En cuanto al "Wandagate", la "Chiqui" opinó: “Es raro todo. Hay chicos de por medio , eso me preocupa muchísimo”, expresó la conductora en diálogo con el programa Intrusos sobre la mediática separación que llevan adelante Icardi y Nara mientras el futbolista comienza una nueva relación con la "China".

“Sí, llegué a conocerla, era muy agradable ”, dijo Mirtha que luego continuó con su relato y r ecordó un particular episodio.

"Me acuerdo que llegamos a un restaurante y estaban comiendo ellos. En un momento ella le tomó la mano y le dijo 'Nacho prometeme que no me vas a dejar nunca', y al poco tiempo se separaron", lanzó con picardía.

Crece la tensión entre Wanda Nara y Mauro Icardi

La tensión entre Wanda Nara y Mauro Icardi no para. En las últimas horas se conoció un nuevo audio de la empresaria a su exmarido, en el que hizo referencia a los hijos de la "China". "Andá a limpiarle el culo a Amancio", apuntó en referencia al hijo más chico de la actriz con el actor Benjamín Vicuña.

La frase surgió de una conversación entre el exmatrimonio que presenció la hija mayor de ambos, Francesca, y lo puso a circular el programa LAM, de Ángel de Brito.

En la conversación, ambos hablan de su casa en común y Nara le recrimina a Icardi que recibió a hijos "ajenos" a él en su domicilio: "¿Qué problema tenés si es nuestra casa, no en la tuya? La tuya la tenés llena de pendejos. Nosotros tenemos animales. Pendejos ajenos, ridículo. Y no podés atender a tu hija el día de su cumpleaños. Es una vergüenza".