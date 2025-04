Mirtha Legrand fue distinguida como Personalidad Destacada de la Cultura: "Solo pido que no me olviden"

A los 98 años, Mirtha Legrand fue homenajeada esta noche en el Palacio Libertad por su extensa trayectoria trabajando en cine, teatro y televisión. La "Chiqui" fue distinguida por la Secretaría de Cultura de la Nación como Personalidad Destacada de la Cultura. Durante el breve discurso que dio al final del acto pidió: "Cuando me vaya de este mundo no me olviden".

Conmocionada por el homenaje, Mirtha habló ante el auditorio y expresó: "Le he dedicado mi vida a esta profesión. No tengo palabras para agradecerles tanto cariño", dijo y concluyó: "Solo les pido una cosa, yo soy grande, soy muy mayor, que cuando me vaya de este mundo no me olviden".