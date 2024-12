Murió el actor Art Evans, protagonista de "Duro de Matar 2" junto a Bruce Willis

Babe continuó pidiendo privacidad en este momento y dijo que un homenaje para amigos y familiares se confirmaría en una fecha posterior.

La extensa trayectoria de Art Evans

Evans nació como Arthur James Evans en Berkeley, California, el 27 de marzo de 1942.

A lo largo de sus cinco décadas de carrera, Evans apareció en más de 120 películas y programas de televisión. Su debut como actor llegó con un papel protagónico en la obra de James Baldwin The Amen Corner, que se representó en el Frank Silvera's Theater of Being de Los Ángeles antes de llegar a Broadway en 1965.

En la década de 1970 hizo la transición a la gran pantalla, con algunos papeles cinematográficos no acreditados. Luego protagonizó una película para televisión de 1975, The Orphan and the Dude, antes de acumular múltiples créditos para televisión y cine en los años siguientes, incluidos Leadbelly en 1976, Youngblood en 1978, M*A*S*H en 1979, The Fall Guy y Christine dirigida por John Carpenter en 1983 y Hill Street Blues entre 1981 y 1984.

Su papel revelación llegó en 1984, cuando interpretó al soldado Wilkie en el drama bélico Historia de un soldado, junto a Denzel Washington, Howard E. Rollins Jr. y Adolph Caesar. La película recibió tres nominaciones al Oscar en 1985, incluida la de Mejor Película.

Un año después, se unió al elenco de Nine to Five, una comedia de situación adaptada de la película protagonizada por Jane Fonda, Lily Tomlin y Dolly Parton. Evans apareció en la serie junto a la hermana de Parton, Rachel Parton George, Rita Moreno y Sally Struthers, entre 1986 y 1988.

En 1985, también protagonizó el vídeo musical de 'Go Home' de Stevie Wonder, extraído de su vigésimo álbum de estudio 'In Square Circle'.

Más tarde, apareció en Duro de matar 2, la secuela de 1990 del thriller de acción protagonizado por Bruce Willis. Evans asumió el papel de Barnes, un empleado de la torre de control de tráfico aéreo que ayuda a John McClane (Willis) a detener a los terroristas.

El último papel de Evans fue una colaboración de doblaje en la serie animada de Disney+ The Proud Family: Louder and Prouder en 2022 y 2023.