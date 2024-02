Netflix: la película sueca sobre un desastre natural que está entre las más vistas de la plataforma

Según las críticas, El abismo de Kiruna es una producción chica pero muy bien concretada, con una mirada ecologista , que no pretende alcanzar las categorías de película de catástrofes naturales de Hollywood.

Sinopsis de El abismo de Kiruna, una buena opción para ver en Netflix

Frigga intenta equilibrar su arriesgado trabajo como responsable de seguridad en la mina Kiirunavaara con su vida familiar, su nuevo amor y su ex, que no quiere dejarlo ir. Pero cuando de repente el suelo empieza a temblar bajo sus pies, el enigma de la vida deja de importar y comienza la lucha por no ser arrastrado al abismo.