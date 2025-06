La estrella del boxeo que estuvo al borde de la muerte: la pelea más difícil de Julio César Chávez

Palabra mayor en el mundo del boxeo es Julio César Chávez , la leyenda viviente que aún hace vibrar al público con sus apariciones, ya que si bien está retirado, su talento sobre el cuadrilátero es imposible de olvidar. Pero no todo fue fácil en la vida del gran campeón.

De un origen muy humilde, a base de puños logró sobreponerse a las complicaciones que tuvo de pequeño y llegó a la gloria en el deporte dónde más hay que pegar. Este ex boxeador que logró un récord de 68 combates seguidos sin perder , no siempre pudo salir ileso de sus enfrentamientos y hay uno que lo hizo sentir que estuvo muy cerca de la muerte.

Que el hombre conocido como " Señor Nocaut " tenga una pelea que lo haya hecho temer es algo para destacar. En 1990, pactó un combate contra Meldrick Taylor , lo que en ese entonces prometía como una de las peleas más importantes de la historia. Para el mexicano, esto no fue una más en su extenso currículum, y la calificó como "la más complicada de mi carrera" .

Fueron 12 rounds que quedarán grabados en las retinas de los fanáticos, para Julio César Chávez no alcanzaba con ser uno de los mejores del boxeo en ese entonces. Reconoció al norteamericano como "el peleador más grande con el que me enfrenté, el más grande, más bueno, más rápido y más fuerte" .

Después de once asaltos dónde los golpes llegaban de ambas esquinas, el favoritismo no era para ninguno y muchos temían que el Señor Nocaut pierda su invicto. En el doceavo round, Chávez conectó un golpe en el rostro de Taylor que culminó la historia a su favor, pero para él no fue nada lindo de recordar.

Las sensaciones de Julio César Chávez tras la pelea

“Yo quería que sonara la campana", reveló tiempo después Julio César Chávez. Es que el boxeo no es fácil, recibir golpes tan duros trae consecuencias y el Emperador, otro de sus reconocidos apodos, reveló que "sentía que me iba a desmayar, estaba desahuciado”.

“Es la única pelea en la que sentí la muerte”, sentenció en su participación en el podcast del influencer Roberto Martínez. “Faltaban tres segundos para que se acabara la pelea, de película", finalizó su relato, el cuál tuvo un final feliz pero un desarrollo que asombró al mundo y le dejó una lección al histórico peleador de México.