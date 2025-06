En varias provincias hubo actos de repudio a la confirmación de la condena a Cristina Kirchner

En Tucumán, la acción de apoyo de militantes a la expresidenta de la Nación se realizó frente a la sede de los Tribunales Federales , en la capital, debido a que el Partido Justicialista (PJ) no abrió sus puertas. La convocatoria partió de militancia cercana a la exmandataria, se sumaron miembros de otros partidos políticos y referentes de diversos gremios, como las dos CTA, ATE, jubilados, docentes y universitarios, entre otros. Los principales oradores fueron el legislador provincial Javier Noguera y el diputado nacional Pablo Yedlin , críticos del gobernador Osvaldo Jaldo , mandatario peronista dialoguista, cercano a la Casa Rosada.

"El partido judicial, brazo armado del poder económico y mediático, decidió que su proyecto económico no puede ejecutarse respetando la soberanía popular: la democracia es un obstáculo para sus planes de ajuste y saqueo. La presidenta del principal partido político del país fue proscripta, como los millones de argentinos a los que se les canceló su derecho a elegirla", sostuvo Noguera. "En todo el país y desde Tucumán acompañamos a la presidenta del PJ. Hoy más que nunca le decimos gracias y nos reunimos para defender la democracia y la patria, para decirle no a la proscripción", completó Yedlin. Jaldo, durante la noche, se solidarizó en X con la expresidenta con un mensaje, como lo contó Ámbito .

Al igual que en Tucumán, el PJ salteño intervenido no hizo ninguna actividad pero emitió un comunicado en el que su Consejo Directivo expresó la solidaridad con la expresidenta y rechazó "los intentos de proscripción". Se indicó que durante este miércoles se reunirá el PJ para analizar la situación y se adelantó a Ámbito que participarán referentes que hasta hace unas semanas mantenían distancia con Cristina Kirchner. Desde la CGT se informó que habrá un plenario para "concientizar sobre la gravedad" de esta decisión judicial y de las medidas nacionales que atentan contra los trabajadores. Y quien también se expresó fue el exgobernador Juan Manuel Urtubey. "Desde la primera instancia, esto se pareció más a linchamiento que a debido proceso. Un disparate jurídico con tufillo a proscripción", expresó en su cuenta en X. En declaraciones radiales, agregó que "la responsabilidad de Cristina no está demostrada en la causa, no podés tener una condena por lo que hizo otra persona".

Reacción en Córdoba

Córdoba tampoco estuvo al margen de reacciones a favor de Cristina Fernández. La protesta contra la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación comenzó con una concentración frente a la sede del PJ, en la capital, que mutó a marcha que avanzó por el centro de la ciudad hasta el Patio Olmos, epicentro habituales manifestaciones. Con la consigna "Milei vos sos la dictadura", los manifestantes se hicieron oír y denunciaron una política de "persecución en contra referentes opositores".

De la acción participaron gremialistas, sectores del peronismo, agrupaciones afines a Cristina Fernández y autoconvocados participaron de la manifestación. También se sumaron espacios políticos y sociales que, aun habiendo sido críticos del kirchnerismo, calificaron la decisión judicial como "un acto de proscripción", con el objetivo de impedir que la exmandataria se postule en las próximas elecciones.

La diputada nacional Natalia de la Sota, desde su cuenta en X afirmó que el fallo "no le hace nada bien a nuestro país". Fue la única diputada o senadora del peronismo cordobés que hizo alusión al tema, hasta ahora. "La democracia y la paz son valores imprescindibles para el progreso de la Argentina, que nos costó muchísimo esfuerzo conseguir. Un fallo como éste en un año electoral, contra la principal dirigente de un espacio político, que además es consecuencia de un proceso judicial cuestionado, no le hace nada bien a nuestro país", expresó.

En Jujuy, antes de fallo de la Corte, militantes y dirigentes de organizaciones políticas se concentraron en la sede del PJ, en avenida 19 de Abril al 1.100, en la capital. También estuvieron referentes de Patria Grande, La Cámpora y del Movimiento Octubre, entre otros, que calificaron la decisión judicial como "un atentado contra la democracia" y convocaron a asambleas en sus sedes, que se realizarán durante esta jornada. La diputada provincia Noemí Isasmendi se sumó a las voces críticas hacia el fallo. "No fue un acto solo en contra de una líder política, esto atenta contra la democracia, es un disparate jurídico", sostuvo. Después, los participantes del encuentro en el PJ se trasladaron a la plaza principal del centro jujeño, en donde ya se habían autoconvocado militantes de organizaciones sociales y gremiales.

"Ataque judicial"

El peronismo de Santiago del Estero, que conduce el senador nacional José Emilio Neder, se autoconvocó en la sede partidaria para expresar su apoyo a la exvicepresidenta de la Nación. La convocatoria reunió a militantes y dirigentes de distintos puntos de la provincia. En el acto se denunció que la condena forma parte de un nuevo "ataque judicial y mediático con fines de persecución política". “El peronismo siempre defendió la democracia y la libertad política, pero también fue históricamente víctima de proscripciones y persecuciones. No pudieron con los fusilamientos, no pudieron con los desaparecidos, tampoco podrán ahora", remarcó uno de los oradores.

El clima fue de amplio respaldo político, en medio de un escenario nacional de alta tensión institucional. En esta provincia, gobernada por Gerardo Zamora, que también expresó su apoyo a Cristina Fernández en su cuenta de X, la expresidenta cuenta con un amplio respaldo. "Mi solidaridad con Cristina en estos momentos. Además, es imposible soslayar el grave impacto institucional que genera un acto de proscripción electoral, nada menos que contra la líder del principal partido de la oposición en nuestro país", sostuvo.

Chaco se pronunció

En el Chaco, el Consejo Provincial del PJ actuó con rapidez y se autoconvocó en la sede partidaria, además de emitir un documento que tituló "Todos con Cristina", que declaró estado de alerta y movilización. "El accionar corporativo, mafioso y antidemocrático de la Corte Suprema de Justicia es una extensión del poder político del gobierno de Javier Milei y los intereses económicos que representa su gobierno libertario y antidemocrático", señaló el texto, que denunció una nueva etapa del "lawfare" en América Latina, en línea con lo ocurrido con los expresidentes de Brasil, Lula da Silva y Dilma Rousseff.

La declaración sostiene que la historia argentina "ha sido marcada por proscripciones, desde Juan Manuel de Rosas hasta el presente", y sostiene que "se impone una democracia condicionada" que impide a la ciudadanía elegir libremente a sus representantes. "Cristina es una fusilada que vive. Presa o muerta. La intentaron matar, ahora quieren encarcelarla y proscribirla. Pero el pueblo siempre vuelve", concluyó el pronunciamiento, que lleva las firmas de Juan Manuel García y Eladio Aguirre, intendentes de Machagai y Charadai; Belén Rodríguez (CTA), Daniel San Cristóbal (Frente Grande), Luis Umeres (SMATA - CGT), Graciela Aranda (Judiciales), Gladis Fabretto (PTP - CCC) y Domingo Peppo (exgobernador), entre otros.