Nile Rodgers & Chic en Buenos Aires: una noche a puro disco, soul y funk

"Le Freak", "Everybody Dancce", "Dance, Dance, Dance" y "I Want Your Love" iniciaron un show que estuvo cargado de hits. Fue un repaso por lo éxitos de la banda que creó junto al fallecido Bernard Edwards junto a grandes hits de la música de las últimas décadas que lo tuvieron cómo productor.

El show continuó con versiones de "I'm Coming Out" y "Upside Down" de Diana Ross, seguido por los hits de Sister Sledge (el grupo de hermanas al que Rodgers y Edwards llevaron a la fama) “We Are Family” y “He’s the Greatest Dancer”.

Cómo si se tratará de una de las FM más populares de Argentina, Rodgers siguió repasando su historia cómo productor interpretando dos temas de Madonna. Kimberly Davis y Audrey Martells, las vocalistas de la banda se animaron con “Like A Virgin” y “Material Girl” del disco de 1984 "Like A Virgen". Este mini segmento concluyó con "Modern Love" en la voz del tecladista Russell Graham.

NILE_RODGERS_MOVISTAR-GALLO_BLUGUERMANN_@gallo_rockpix-01.JPG Gallo, Santiago Bluggermann @gallo_rockpix

El salto temporal hacia años más recientes llegó de la mano de "Cuff It", una canción del disco más reciente de Beyoncé que lo tuvo a Rodgers como uno de sus compositores. Pasado el momento que quizás fue el menos eufórico del show, la mecha se volvió a encender de la mano del "momento Daft Punk" y los megahits "Get Lucky" y "Lose Yourself To Dance".

El tiempo volvió hacía atrás nuevamente con "Lost In Music" de Sister Sledge seguida por "Notorious" de Duran Duran, un pasaje que una vez más demostró el amplio rango de artistas con los que ha trabajado Rodgers.

Otro momento destacado, y que habla de la influencia de músico de 72 años fue el momento de dos mashups entre canciones propias y éxitos posteriores que samplearon esos temas: “Soup For One” y “Lady" del dúo de French house Modjo (2000) y con “Chic Cheer” y “Love Like This” de Faith Evans (1998). En medio de esos momentos hubo espacio para que sonaran "Thinking Of You" (un momento emotivo recordando a Edwards) y "My Feet Keep Dancing".

Con el final cada vez más cerca llegó el momento de "My Forbidden Lover" y el espacio para recordar nuevamente al gran David Bowie con "Let's Dance". Para esa altura el Movistar Arena ya se había convertido en una pista de baile dónde ya no importaban las ubicaciones en el campo, "Good Times" fue la elegida para la despedida. La euforia del público fue tal que Nile Rodgers regaló una suerte de bis con "Le Freak", la canción que inició el set fue la encargada de cerrar la noche. Una noche que además dejó la promesa de Rodgers de no demorar tanto tiempo entre esta y su próxima visita.