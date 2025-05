"Dólares del colchón": la city celebró medidas que "reducen la burocracia", pero aguarda por mayores incentivos

El economista Gabriel Caamaño expresó tras los anuncios que "esto le baja la carga burocrática a muchas transacciones" , pero eso "no significa que ARCA no controle, cambia el enfoque y los umbrales".

"El foco parece ser que se bancaricen un mayor número de operaciones y reducir costos transaccionales. No se ve algo específico para los dólares. Debería complementarse con bajas de presión tributaria, a la no tan larga, para que potencie el objetivo de bajar la evasión", completó.

Contrariamente, Carlos RodrÍguez, exviceministro de Economía, dijo que "en todo el anuncio de medidas (ARCA y BCRA) no he escuchado la palabra dólar. No se que tiene que ver todo esto con los dólares del colchón. Solo se cambió la forma y montos a informar a ARCA para las transacciones".

"Si la transacción se hizo con plata negra, no se informará a ARCA, pero sigue siendo negra, o sea ilegal y sujeta a posible denuncia penal. No se perdona el posible delito fiscal para los dólares del colchos (o pesos). Solo se disminuye la necesidad de reportar el uso a ARCA. Seguimos todos siendo delincuentes potenciales, hasta que se determine lo contrario", cerró.

A su turno, el analista Christian Buteler dijo que "para las expectativas generadas sobre el uso de dólares fuera del sistema, el anunció tiene sabor ahumado hasta ahora".