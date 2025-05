Robbie Williams anunció el lanzamiento de "BRITPOP", su nuevo disco y compartió su primer single con Tony Iommi de Black Sabbath

“Fue la cima del britpop y una época dorada para la música británica”, dijo. “He trabajado con algunos de mis ídolos en este álbum; es crudo, tiene más guitarras y es un álbum aún más animado y con un toque himno de lo habitual. Hay algo de brit y, sin duda, también de pop. Estoy inmensamente orgulloso de este trabajo y estoy emocionado de que los fans lo escuchen”.

Remató diciendo que estaba deseando "interpretar una o dos canciones en mi próxima gira "BRITPOP", que abriré en el Reino Unido, naturalmente". Los fans que lo hagan antes de las 23:59 del 27 de mayo tendrán la oportunidad de ganar un encuentro con Williams en cualquier concierto de la próxima gira.

