Nueva York canceló su ópera por otro año más

La reapertura del Met, en septiembre de 2021, será con una ópera a la altura de los tiempos políticos. Se trata de la primera de un compositor negro que estrene el Met, “Fire Shut Up in My Bones”, de Terence Blanchard, que además marcará un nuevo enfoque en títulos contemporáneos que convivirán con los repertorios tradicionales. Se dijo también, lo cual alarmó a muchos, que el Met “abreviaría” la duración de algunas óperas y que ofrecería programas más familiares. The New Yort Times recuerda en su artículo que la gran ópera, por sus altos costos de producción, es una de las formas artísticas más vulnerables a la pandemia. Con públicos reducidos es imposible de sostener, y además convoca especialmente a espectadores de edad avanzada, que son los considerados “grupos de riesgo” (en la temporada anterior, la edad promedio del público fue 57 años). La pregunta del millón, más allá de todo esto, es cuándo será posible pensar en representaciones sin riesgo, como en el mundo que se vivía antes de la pandemia. De acuerdo con lo que dijo el referente principal de la salud en los EE.UU., el doctor Anthony Fauci, “sólo cuando aparezca una vacuna”, y que para eso debe pasar al menos un año más.

Desde el brote del coronavirus murieron dos integrantes del Met: el violista de la orquesta, Vincent J. Lionti, y Joel Revzen, un director asistente. Días atrás, la famosa soprano Anna Netrebko, que iba a cantar “Turandot” el año próximo, anunció que había sido hospitalizada después de dar positiva de covid-19, contagio que atribuyó a un colega enfermo con quien había cantado en el Teatro Bolshoi de Moscú.