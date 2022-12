Una mujer irrumpió en la casa de Robert De Niro e intento robar regalos de navidad

Shannon Avilés, de 30 años, fue vista ingresando a la propiedad de De Niro en las cercanías de la calle 65 entre Lexington y Park Ave en la ciudad de New York a las 2:45 am del lunes por la mañana, informó la policía a EW. La puerta del sótano que usó para entrar a la casa tenía "signos visibles de entrada forzada" y estaba tratando de sacar varios artículos. Aunque la policía no especificó la naturaleza de esos artículos, ABC News informa que eran regalos envueltos debajo de un árbol de Navidad.