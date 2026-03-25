Nicolás Maduro declara otra vez en Nueva York por narcoterrorismo y enfrenta penas de hasta perpetua

El expresidente venezolano y su esposa, Cilia Flores, comparecerán ante un juez mientras su defensa denuncia trabas para acceder a fondos y afrontar el proceso.

El expresidente de Venezuela , Nicolás Maduro , se presentará este jueves ante un tribunal de Nueva York junto a su esposa, Cilia Flores , para declarar por segunda vez en la causa que lo investiga por supuesto narcoterrorismo y otros delitos graves.

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Ambos están imputados por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y posesión de armas de guerra , delitos que, según el Código Penal estadounidense, contemplan penas de entre 30 años de prisión y cadena perpetua .

La audiencia estará a cargo del juez Alvin Hellerstein , quien deberá resolver una moción presentada por la defensa. Los abogados sostienen que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos interfiere en su derecho constitucional a la defensa , al impedirles acceder a fondos del Estado venezolano para afrontar los costos del proceso.

En ese marco, las autoridades estadounidenses identificaron y bloquearon activos vinculados a la pareja por cerca de 700 millones de dólares , mientras que una investigación financiera -que incluye rastreos en paraísos fiscales- estima que la red de corrupción habría movilizado hasta 4.000 millones de dólares .

Los letrados argumentaron que la decisión de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) afecta directamente la posibilidad de elegir abogados, y advirtieron que imponer una defensa pública no resuelve el problema, sino que lo agrava .

Maduro y Flores permanecen detenidos en una prisión de Brooklyn desde el 3 de enero de este año, tras una incursión de fuerzas estadounidenses. Luego de su captura, se presentaron ante la Justicia dos días después, en lo que fue su primera comparecencia.

La semana pasada, la defensa reiteró ante la corte federal de Nueva York el pedido para que se desestimen los cargos, además de cuestionar los fundamentos del gobierno estadounidense para justificar su salida del poder.

Venezuela enviará una delegación a EE.UU. para iniciar una nueva etapa de relaciones

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció que una delegación diplomática viajará esta semana a Estados Unidos para iniciar una nueva etapa de relaciones políticas y diplomáticas entre ambos países.

“Esta semana estará partiendo para Washington la delegación de diplomáticos que va a asumir el inicio de esta nueva etapa de relaciones y diálogo diplomático, político entre nuestros gobiernos”, precisó la mandataria durante un encuentro con inversores internacionales en Caracas.

Rodríguez remarcó la necesidad de avanzar hacia relaciones bilaterales de largo plazo, con bases políticas y económicas sólidas y una agenda de cooperación clara, en el marco del acercamiento entre ambas naciones.

El anuncio se produce luego de que el 5 de marzo los gobiernos de Venezuela y Estados Unidos acordaran reanudar formalmente las relaciones diplomáticas, tras años de tensiones y ruptura del vínculo bilateral.

En ese contexto, la dirigente venezolana insistió en que el objetivo es construir un vínculo sostenido en el tiempo, que permita superar las diferencias históricas y consolidar canales de diálogo entre Caracas y Washington.