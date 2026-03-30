Robert de Niro encabezó la protesta "No Kings" contra Donald Trump en Nueva York + Seguir en









Frente a los miles de militantes neoyorquinos, el actor llevó en alto la frase “No a los reyes”

Masiva marcha en Nueva York contra Trump.

El actor estadounidense Robert De Niro encabezó la protesta “No kings” –Sin reyes– en Nueva York, un movimiento masivo en contra de las medidas y la administración del presidente Donald Trump. Además, participaron la actriz Jane Fonda y el músico Bruce Springsteen.

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Los activistas colmaron la transitada Times Square y marcharon hasta el Central Park, donde De Niro llevó a cabo un contundente discurso donde calificó a Trump como “diabólico” y lo acusó de hacerse rico a costa de los votantes estadounidenses.

El mensaje de Robert De Niro contra Donald Trump Frente a los miles de militantes neoyorquinos, el actor llevó en alto la frase “No a los reyes”: “Es hora de decirle no a Donald Trump. Ya tuvimos suficiente. No al rey Trump. No a las guerras innecesarias que roban nuestros recursos, sacrifican a nuestros valientes hombres y mujeres en servicio, y masacran inocentes”, comenzó.

Aclamado por los presentes, De Niro no tuvo filtros para atacar la administración de Trump, marcando desaciertos como el número de inflación de EE.UU.: “No a un líder corrupto que se enriquece a sí mismo y a sus amigos de la calaña de Epstein. No a que les quiten la atención médica a nuestros vecinos más vulnerables. No a los alimentos impagables, no a la energía impagable, no a las viviendas impagables, y no a la inflación en su nivel más alto desde el COVID. No a los matones enmascarados del gobierno acribillando a nuestros vecinos en las calles”.

"A Trump hay que detenerlo. Y de eso se trata 'No Kings' (Sin Reyes). Porque no puede hacer todas las cosas jodidas que estuvo haciendo sin la complicidad del Congreso y los matones de su administración. Están atados a él por el miedo a perder sus propios trabajos, su propio poder. Es diabólico", concluyó el ganador del Oscar.