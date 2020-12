La Metro-Goldwyn-Mayer está buscando un comprador

El mayor accionista de MGM desde 2010 es Anchorage Capital, un fondo de cobertura gestionado por el ex Goldman Sachs Kevin Ulrich. Los estudios no tienen administrador delegado desde 2018, cuando Barber, el cofundador de Spyglass Entertainment que ingresó a MGM tras la bancarrota, fue despedido. Las compañías más importante de Hollywood son hoy propiedad de gigantes de las comunicaciones, como AT&T (Warner) y Comcast (NbcUniversal) o se está transformando, como sucede con Disney, en servicios en streaming. Apple y Amazon están cada vez más interesados en los mercados cinematográficos y televisivos mientras que Netflix continuó creciendo durante la pandemia. MGM, cuyo catálogo histórico con películas como “Lo que el viento se llevó” y “El mago de Oz” pasó en los 90 al control de Warner, tiene un acervo de aproximadamente 4.000 películas y 17.000 horas de programas de televisión, incluidas franquicias como “Rocky”, “La Pantera Rosa”, “El Señor de los Anillos” y la serie de televisión “Viking”. También licencias de películas como “El silencio de los inocentes”; “Danza con lobos”, “Rain Man” y “Terminator”. El activo más importante sigue siendo el de las películas de James Bond, que MGM comparte con Danjag, el holding dirigido por la familia Wilson Broccoli. El vigésimoquinto film de Bond, “No Time To Die”, debería haberse estrenado en noviembre, pero fue pospuesto para el 2 de abril de 2021 debido a la pandemia.