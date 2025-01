Premios Bafta: "Conclave" y "Emilia Pérez" lideran las nominaciones

The Brutalist, Anora, Dune: Part Two, Wicked y A Complete Unknown también tienen muchas posibilidades de ganar, mientras que artistas como Demi Moore (The Substance), Cynthia Erivo (Wicked), Jeremy Strong (The Apprentice), Ariana Grande (Wicked), Selena Gomez (Emilia Pérez), Mikey Madison (Anora), Kieran Culkin (A Real Pain), Yura Borisov (Anora), Isabella Rossellini (Conclave), Zoe Saldaña (Emilia Pérez) y Guy Pearce (The Brutalist) se encuentran entre los 12 de los 24 artistas nominados, tanto consagrados como emergentes, que recibirán su primera nominación a los BAFTA.