Premios Oscar: vuelven a retrasar el anuncio de las nominaciones por los incendios en Los Ángeles

• El anuncio de las nominaciones al Oscar, que originalmente estaba programado para las 5:30 am PT del viernes 17 de enero, y luego se extendió a una hora no especificada el domingo 19 de enero, ahora se llevará a cabo a las 5:30 am PT del jueves 23 de enero. Serán televisados, como de costumbre, pero este año no habrá prensa entre el público.