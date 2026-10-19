Qué ver en Netflix: la corta y adictiva serie de intriga política que no podrás dejar de ver + Agregar ámbito en









Kate Wyler vuelve a quedar atrapada entre alianzas frágiles, secretos de Estado y decisiones personales que pueden alterar el equilibrio mundial.

Las negociaciones diplomáticas y las tensiones entre dirigentes marcan el tono de esta historia ambientada en los círculos más altos del poder. Netflix

Netflix renovó su catálogo con una producción que combina conflictos diplomáticos, tensiones personales y negociaciones al límite. La propuesta vuelve a poner el foco en los pasillos del poder, donde una conversación privada puede tener consecuencias internacionales y una decisión tomada a puertas cerradas puede desatar una crisis.

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Se trata de La diplomática, el thriller político creado por Debora Cahn que regresó el 15 de octubre con su cuarta temporada. La ficción, protagonizada por Keri Russell, retoma la historia de Kate Wyler, una embajadora estadounidense que debe lidiar con conflictos internacionales mientras intenta mantener bajo control una vida personal cada vez más complicada.

La producción combina conflictos internacionales, secretos de Estado y relaciones personales atravesadas por las disputas de poder. Netflix Cuándo se estrena y de qué trata la nueva temporada de 'La diplomática' La cuarta temporada de La diplomática se estrenó el 15 de octubre de 2026 y ya se encuentra disponible en Netflix. La entrega tiene ocho capítulos y continúa los acontecimientos de la temporada anterior, con una crisis política que amenaza con desbordar los límites de la diplomacia.

Kate Wyler vuelve a quedar en una posición delicada después de los acontecimientos que sacudieron la relación entre Estados Unidos y el Reino Unido. En esta oportunidad, la embajadora debe enfrentar las consecuencias de una operación secreta vinculada con el robo de un arma nuclear rusa, una maniobra que eleva la tensión internacional y pone en riesgo el equilibrio entre potencias.

La situación se vuelve todavía más compleja por el papel de la presidenta Grace Penn y del vicepresidente Hal Wyler. Sus decisiones y sus acuerdos secretos abren un frente de conflicto que Kate intenta contener, mientras busca evitar que las diferencias políticas desemboquen en un enfrentamiento de mayor escala.

En paralelo, la historia profundiza los vínculos personales. La relación entre Kate y Hal, atravesada por ambiciones, desacuerdos y sentimientos difíciles de ordenar, vuelve a ocupar un lugar central. También gana peso la dinámica entre Grace Penn y su esposo, Todd, en un juego donde las relaciones sentimentales pueden tener tanto impacto como una negociación de alto nivel. Elenco de La Diplomática Keri Russell como Kate Wyler, la embajadora estadounidense que debe afrontar una crisis internacional

como Kate Wyler, la embajadora estadounidense que debe afrontar una crisis internacional Rufus Sewell como Hal Wyler, su marido y vicepresidente, cuya influencia política complica todavía más la situación

como Hal Wyler, su marido y vicepresidente, cuya influencia política complica todavía más la situación Allison Janney como Grace Penn, la presidenta de Estados Unidos, una figura central en las decisiones que ponen en jaque las relaciones internacionales

como Grace Penn, la presidenta de Estados Unidos, una figura central en las decisiones que ponen en jaque las relaciones internacionales Bradley Whitford como Todd Penn, el esposo de Grace, que adquiere mayor relevancia en esta temporada

como Todd Penn, el esposo de Grace, que adquiere mayor relevancia en esta temporada Ato Essandoh como Stuart Hayford, colaborador de Kate en la embajada

como Stuart Hayford, colaborador de Kate en la embajada Ali Ahn como Eidra Park, integrante del entorno diplomático y de seguridad

como Eidra Park, integrante del entorno diplomático y de seguridad Nana Mensah como Billie Appiah, una figura clave dentro de la estructura política estadounidense Trailer de La Diplomática

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