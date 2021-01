Remake y secuela innecesarias

En todo caso, luego de ser humillada en el colegio a poco de llegar a un nuevo pueblo, una chica es acogida por un trío de brujitas empoderadas y, como no podía ser de otra manera en el siglo XXI, dedicadas con su magia a enfrentar al machirulismo. El guión avanza demasiado rápido y no da lugar a buenos climas fantásticos, lo que no impide que aparezcan algunas atractivas imágenes sobrenaturales que son lo mejor de una película muy inferior al original.