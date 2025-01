Rory McCann de "Game of Thrones" reemplazará al fallecido Ray Stevenson en la serie de Star Wars "Ahsoka"

El actor escocés Rory McCann , mejor conocido por interpretar al fornido bruto The Hound en Game of Thrones de HBO , reemplazará al fallecido actor Ray Stevenson para una segunda temporada de la serie de Star Wars Ahsoka .

Stevenson interpretó al corpulento ex Jedi conocido como Baylan Skoll en la serie de Disney+ . Lamentablemente murió después de una breve enfermedad en mayo de 2023, tres meses antes del estreno de la serie. El actor era un favorito de los fanáticos, gracias a su voz resonante, humor y papeles en Punisher: War Zone , las películas de Thor y la serie de televisión Rome .

Ahsoka está protagonizada por Rosario Dawson como otra ex Jedi, la protagonista Ahsoka Tano, que se une a una ex aprendiz para evitar que el malvado Imperio se reforme. Dos obstáculos en su camino fueron Skoll y su aprendiz, Shin Hati, interpretada por Ivanna Sakhno .

No está claro cuándo comenzará a rodarse la nueva temporada ni quién la dirigirá. Dave Filoni fue el showrunner de la primera temporada y volverá a ocupar el mismo puesto.

McCann apareció recientemente en la pantalla grande en Gladiador II. Entre sus otros créditos se incluyen Hot Fuzz de Edgar Wright, xXx: Return of Xander Cage, Jumanji: The Next Level; el reciente programa Knuckles para Paramount+; y la serie animada Transformers: EarthSpark.