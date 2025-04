Cinco películas y series que retratan el legado del papa Francisco

El Papa Francisco: un hombre de palabra

Este documental, dirigido y escrito Wim Wenders, habla sobre la historia del cardenal de Buenos Aires, convertido en el primer Papa procedente de América del Sur y el primer jesuita en ser nombrado obispo de Roma.

Es el primer papa que elige el nombre de Francisco, en honor a San Francisco de Asís (1181-1226), uno de los santos cristianos más venerados y un reformador que dedicó su vida a la ‘Hermana Pobreza’. Disponible en Amazon Prime.

