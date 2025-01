Ryan Gosling está cerca de protagonizar la película de "Star Wars" de Shawn Levy

Según un artículo de The Hollywood Reporter, Gosling está en negociaciones para aparecer en la película , que está en desarrollo desde 2022. Hay pocos detalles sobre la trama, pero según las fuentes del medio se trata de una película independiente que no estará conectada a la saga principal de Skywalker.

Si bien estrellas como Samuel L. Jackson y Liam Neeson fueron elegidos para papeles secundarios, la marca Star Wars siempre ha sido un atractivo para el público.

El futuro y presente de Star Wars

La próxima película del universo de Star Wars será The Mandalorian y Grogu, cuyo estreno está previsto para el 22 de mayo de 2026. Aunque no ha habido una aventura en la pantalla grande desde The Rise Of Skywalker de 2019, la franquicia ha continuado en la televisión, y el reciente final de Skeleton Crew fue recibido calurosamente por los fans.