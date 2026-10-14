Santiago Motorizado regresa a Buenos Aires para despedir el año: cómo y dónde comprar la entradas para el show + Agregar ámbito en









La fecha llega luego de la extensa gira de "El Retorno", su primer álbum solista, que durante 2025 recorrió todo el país y sumó shows en Colombia, Puerto Rico y Estados Unidos.

Santiago Motorizado cierra el año en Deseo Club.

Después de un año de escenarios internacionales y de llevar su proyecto solista por distintos rincones del mundo, Santiago Motorizado se presenta en Buenos Aires el 4 de diciembre con una noche única en Deseo Club.

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La fecha llega luego de la extensa gira de "El Retorno", su primer álbum solista, que durante 2025 recorrió todo el país y sumó shows en Colombia, Puerto Rico y Estados Unidos. En 2026, el tour siguió creciendo con más de 30 ciudades de Europa, además de México, Australia y Japón, donde Santiago tocó por primera vez en Tokio y Osaka.

Cómo y dónde comprar las entradas para el show de Santiago Motorizado en Deseo Club Las entradas estarán disponibles a través de Enigma:

Preventa con tarjeta NaranjaX: ya disponible.

Venta General: jueves 15 de octubre desde las 12 hs. Aunque el disco se presentó como una nueva etapa, algunas de sus canciones nacieron hace más de una década, cuando Santiago empezaba a explorar un universo sonoro más pop y romántico, en paralelo al crecimiento de Él Mató a un Policía Motorizado. "El Retorno" es una obra íntima y poderosa que recorre el cine, la amistad, el humor, el misterio y el amor.

Cantante, compositor y líder de Él Mató, Santiago es una de las figuras centrales de la música independiente latinoamericana. Su proyecto solista abrió un nuevo espacio dentro de su obra y una nueva manera de recorrer sus canciones y encontrarse con su público.

Esa búsqueda vuelve ahora a Buenos Aires para cerrar el año con un show dedicado por completo a su universo solista.

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