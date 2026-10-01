Él Mató a un Policía Motorizado cierra el año con un show en La Plata: cómo y dónde comprar las entradas

Él Mató a un Policía Motorizado confirma su último show del año en Noches Capitales 2026 para el sábado 19 de diciembre en el Hipódromo de La Plata.

Una nueva luna desbloqueada para la banda que lleva veinte años arriba de los escenarios conquistando destinos de Latinoamérica y Europa.

Recientemente, la banda regresó al Movistar Arena con localidades agotadas en un reencuentro inolvidable con sus seguidores coronando este show con un clima festivo, de unión, emoción y pogos al ritmo de sus grandes himnos.

La venta de entradas estará disponible desde hoy Jueves 1 de octubre a las 12hs con todos los medios de pago y un beneficio de 12 cuotas sin interés con tarjetas de Banco Provincia a través de www.livepass.com.ar.

Durante 2025, EL MATO, estuvo dedicado a la celebración de los veinte años de la banda con la edición de una sesión en vivo y una serie de conciertos en el Estadio Obras Sanitarias donde repasaron la trilogía de EPs que editaron entre 2005 y 2008: Navidad de reserva, Un millón de euros y Día de los muertos.

El año pasado, la banda realizó algunos de los shows más importantes y convocantes de su trayectoria internacional como el Pepsi Center de Ciudad de México, el Movistar Arena de Madrid y el Sant Jordi Club de Barcelona, además de su participación en festivales como Fauna Primavera en Santiago de Chile, Rock al Parque en Bogotá y Vive Latino en México.

También llevó a cabo presentaciones en Estados Unidos con fechas en ciudades como Dallas, Minneapolis, Chicago, Cleveland, Philadelphia y Nueva York.

Por su parte, Santiago Motorizado viene de una extensa gira con más de 30 presentaciones que incluyeron 22 ciudades europeas, 5 destinos en México y por primera vez el recorrido se extendió hasta Oceanía y Asia, capturando el público de Australia (Sydney, Melbourne, Brisbane y Byron Bay) y Japón (Tokio y Osaka).

Noches Capitales 2026

Luego de haber transitado una edición deslumbrante en 2025, Noches Capitales llega con su edición 2026 en el Hipódromo de La Plata con nuevos artistas que darán vida a un ciclo que ya es un clásico y la agenda ya es excepcional.

La próxima fecha será el 23 de octubre La Konga llevará su fiesta a puro cuarteto a esta edición 2026. Luego, recibiremos a Babasonicos el 14 de noviembre donde desplegará los sonidos de su último material “Cuerpos, Vol.1”. con un espectáculo único, imponente, y una puesta novedosa.

El 21 de noviembre llegará el momento de escuchar aquellas canciones que son parte de la escena musical de la mano de La Vela Puerca, Las Pelotas y Barbi Recanati en una noche imperdible en la ciudad de las diagonales. Mientras que el 28 de noviembre el Hipódromo de La Plata recibirá a Un Poco de Ruido para una fiesta inolvidable.

El 4 de diciembre La Banda de Carlitos y Euge Quevedo dará un show a puro baile con su ritmo cuartetero en una nueva luna recientemente anunciada. Al día siguiente, el 5 de diciembre Seru Girán por Lebón y Aznar llega por primera vez a La Plata, y marcará nuevamente un hito en la historia. Los músicos presentarán las canciones más emblemáticas de nuestro imaginario colectivo en un concierto que, aclamado por el público y la crítica, es la confirmación de que las canciones de Seru Girán han pasado de generación en generación, y que hoy tanto sus letras como su música son tan actuales como cuando se compusieron.

Finalmente, será el turno de El Mato a un Policia Motorizado el día 19 de diciembre en una celebración única de sus mayores éxitos que marcan la vida de muchos desde hace veinte años.